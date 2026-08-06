Μυστράς: Ίσως και σήμερα η πρώτη ιατροδικαστική εκτίμηση για τον θάνατο του ηλικιωμένου

Takeaways by to pontiki AI Οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για να προσδιορίσουν την αιτία και τον χρόνο θανάτου ηλικιωμένου άνδρα, του οποίου η σορός εντοπίστηκε σε καταψύκτη ξενοδοχείου στον Μυστρά.

Η κατάσταση της σορού δυσκολεύει τη διαδικασία, ενώ δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής εμφανή σημάδια κακοποίησης.

Ο 55χρονος γιος του θανόντος, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη, ψευδή κατάθεση και οπλοκατοχή, αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή παρουσιάζοντας νέα εκδοχή για τα γεγονότα.

Παράλληλα, οι Αρχές διεξάγουν προανάκριση λαμβάνοντας υπόψη την κατάθεση της αδελφής του κατηγορουμένου, η οποία είχε εκφράσει αντιρρήσεις για τον τρόπο φροντίδας των γονέων τους.

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Τις αρχικές εκτιμήσεις από την ιατροδικαστική εξέταση αναμένουν οι Αρχές, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες γύρω από την υπόθεση της σορού ηλικιωμένου άνδρα, η οποία εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στον Μυστρά.

Η εξέταση της σορού, που ενδέχεται, σύμφωνα με την ΕΡΤ, να πραγματοποιηθεί σήμερα, θεωρείται καθοριστική για να δοθούν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα της υπόθεσης που έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Η βαθιά κατάψυξη δυσκολεύει την εξέταση

Μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης δεν είχε καταστεί εφικτή η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός παρέμενε για μεγάλο χρονικό διάστημα σε συνθήκες βαθιάς κατάψυξης, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά το έργο του ιατροδικαστή.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι δεν έχουν εντοπιστεί εμφανή σημάδια κακοποίησης. Παρ’ όλα αυτά, οι αρμόδιες Αρχές εξακολουθούν να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Παράλληλα, έχουν ζητηθεί:

Τοξικολογικές εξετάσεις

Ιστολογικές εξετάσεις

Τα αποτελέσματά τους εκτιμάται ότι θα απαιτήσουν περισσότερο χρόνο.

Στο επίκεντρο η αιτία και ο χρόνος θανάτου

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον προσδιορισμό τόσο της αιτίας θανάτου όσο και του ακριβούς χρόνου κατά τον οποίο επήλθε.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν ο ηλικιωμένος πέθανε πριν από περίπου δυόμισι χρόνια, όπως φέρεται να έχει υποστηρίξει ο 55χρονος γιος του, ή εάν η σορός βρισκόταν στον καταψύκτη για ακόμη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Απολογείται την Παρασκευή ο 55χρονος

Ο 55χρονος αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή ενώπιον των δικαστικών Αρχών. Μέχρι στιγμής βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για:

Απάτη κατ’ εξακολούθηση

Ψευδή κατάθεση

Παράνομη οπλοκατοχή

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του αναμένεται να παρουσιάσει διαφορετική εκδοχή από εκείνη που είχε δώσει αρχικά.

Φέρεται να υποστηρίζει ότι πίσω από τις πράξεις του δεν υπήρχε οικονομικό κίνητρο, αλλά ότι αυτές συνδέονταν με την ιδιαίτερη σχέση που, όπως ισχυρίζεται, διατηρούσε με τους γονείς του.

Καθοριστική η κατάθεση της αδελφής του

Την ίδια ώρα, η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με την κατάθεση της αδελφής του 55χρονου να θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια δεν διατηρούσαν σχέσεις τα τελευταία χρόνια.

Η γυναίκα φέρεται να είχε εκφράσει επανειλημμένα αντιρρήσεις σχετικά με τον τρόπο φροντίδας των ηλικιωμένων γονέων τους. Υποστήριζε ότι ο αδελφός της δεν τους είχε μεταφέρει σε κατάλληλη δομή φροντίδας, αλλά τους κρατούσε στο σπίτι.

Οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν όλες τις πλευρές της υπόθεσης, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι η αποκάλυψή της ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες συγγενικών προσώπων.

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