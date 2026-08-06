Σκιάθος: Βρετανίδα τουρίστρια μέθυσε με την 15χρονη κόρη της και προκάλεσε επεισόδια στο ξενοδοχείο και το κέντρο υγείας

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Μια 39χρονη τουρίστρια από τη Μεγάλη Βρετανία συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης (05/08/2026) στη Σκιάθο από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος του νησιού.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση, διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Είχε καταναλώσει αλκοόλ μαζί με τη 15χρονη κόρη της

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το gegonota.news, η 39χρονη είχε συμμετάσχει μαζί με τη 15χρονη κόρη της σε θαλάσσια εκδρομή, κατά τη διάρκεια της οποίας φέρεται να κατανάλωσαν μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Όταν επέστρεψαν τα ξημερώματα στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν, η γυναίκα φέρεται να προκάλεσε επεισόδιο και να άρχισε να σπάει αντικείμενα που βρίσκονταν μπροστά της.

Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου

Οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου ειδοποίησαν την Αστυνομία, με τους αστυνομικούς να συνοδεύουν τη 39χρονη και την ανήλικη κόρη της στο Κέντρο Υγείας του νησιού.

Ωστόσο, η γυναίκα, η οποία βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, συνέχισε να κλωτσά και να προκαλεί φθορές σε αντικείμενα.

Παράλληλα, φέρεται να αντιστάθηκε έντονα όταν αστυνομικός επιχείρησε να σταματήσει τις πράξεις της, εμποδίζοντάς τον να προχωρήσει στις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες.

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