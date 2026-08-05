«Ντοπαρισμένα σουτιέν»: Σάλος με τον Γύρο Γαλλίας γυναικών όπου οι αθλήτριες έκαναν… αυξητική σε στηθόδεσμο για να κερδίσουν ταχύτητα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ενα σκάνδαλο με… σουτιέν έχει προκαλέσει σάλο στον Γύρο Γαλλίας γυναικών. Μετά από καταγγελίες ότι ορισμένες ποδηλάτριες αυξάνουν τεχνητά το μέγεθος του στηθόδεσμού τους για να αποκτήσουν πλεονέκτημα στην ταχύτητα.

Οι αθλήτριες φέρονται να τοποθετούν πρόσθετη επένδυση (padding) μέσα στον στηθόδεσμό τους, η οποία ανακατευθύνει τη ροή του αέρα γύρω από το σώμα και έτσι μειώνει την αεροδυναμική αντίσταση. Η απαγορευμένη αυτή πρακτική είναι γνωστή ως «chest fairing».

Μετά τις καταγγελίες, οι διοργανωτές του Γύρου ενέτειναν τους ελέγχους στον αγωνιστικό εξοπλισμό των αθλητριών πριν από τη ατομική χρονομέτρηση που η ταχύτητα παίζει ρόλο.

Το… ντόπινγκ -κατά μία έννοια- με ενδυμασίες, δεν είναι κάτι πρωτάκουστο.

Η παγκόσμια ομοσπονδία ποδηλασίας, πρόσφατα απαγόρευσε τις φανέλες με εσωτερικές μπροστινές τσέπες, επειδή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά διατροφικών προϊόντων, προσφέροντας αεροδυναμικό πλεονέκτημα.

Πριν μια δεκαετία, η κολυμβητική ομοσπονδία απαγόρευσε ειδικά μαγιό τα οποία φορούσαν οι κολυμβητές και διέλυαν το ένα παγκόσμιο ρεκόρ μετά το άλλο. Αφού απαγόρευσαν μάλιστα τα μαγιό, ακύρωσαν και όλα τα παγκόσμια ρεκόρ.

Το chest fairing στην ποδηλασία

Το chest fairing αποτελεί γνωστό ζήτημα τόσο στην ποδηλασία γυναικών, όσο και σε αυτή των ανδρών.

Σύμφωνα με στοιχεία από ανάλυση του 2024 του καθηγητή αεροδυναμικής Bert Blocken, όσοι χρησιμοποιούν αυτή την πρακτική θα μπορούσαν να βελτιώσουν τον χρόνο τους σε μια χρονομέτρηση 21 χιλιομέτρων κατά περίπου 16 δευτερόλεπτα. Σε ένα ετάπ ταχύτητας, κάθε δευτερόλεπτο έχει τεράστια διαφορά και σε αυτές τις αποστάσεις.

Η έρευνα του Blocken έδειξε ότι το chest fairing μπορεί να μειώσει την αεροδυναμική αντίσταση κατά 3,6%. Όπως σημείωσε ο ίδιος, αυτό το κέρδος χρόνου θα μπορούσε να «κρίνει τον νικητή και τον ηττημένο μιας ατομικής χρονομέτρησης».

Στις χρονομετρήσεις, οι ποδηλάτες υιοθετούν μια ιδιαίτερα σκυφτή, αεροδυναμική στάση, η οποία δημιουργεί ένα κενό ανάμεσα στο κράνος, τους ώμους και το στήθος. Η θεωρία είναι ότι, αυξάνοντας την προβολή του στήθους, η ροή του αέρα απομακρύνεται από αυτή την περιοχή, ενώ παράλληλα μειώνεται και η πίεση που ασκείται στους μηρούς.

Μετά τις καταγγελίες για τα σουτιέν η παγκόσμια ομοσπονδία ξεκίνησε ελέγχους στον εξοπλισμό.

«Οι αθλητές και οι αθλήτριες πρέπει να βρίσκονται στον τελικό έλεγχο πριν από τον αγώνα (ποδήλατα και εξοπλισμός) το αργότερο δέκα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα εκκίνησής τους. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη συμμόρφωση με το άρθρο 1.3.032 των κανονισμών της UCI, συμπεριλαμβανομένων μη απαραίτητων στοιχείων, ρουχισμού ή άλλων αντικειμένων/αξεσουάρ που φέρει ο αθλητής ή η αθλήτρια (ενδεικτικά κράνη, γυαλιά, παπούτσια ή συσκευές επικοινωνίας κατά τη διάρκεια του αγώνα), τα οποία ενδέχεται να μεταβάλλουν τη μορφολογία του σώματος» αναφέρει η Παγκόσμια ομοσπονδία.

Διαβάστε επίσης

Παναθηναϊκός: Για σκορ πρόκρισης στα πλέι οφ του Conference League κόντρα σε ΤΣΣΚΑ 1948 και προβλήματα

Παναθηναϊκός: Έκλεισε το «deal» – Στο «τριφύλλι» ο Λιβάι Γκαρσία

Προκριματικά Champions League: «Κόλλησε» στο 0-0 με τη Ναϊμέγκεν ο Ολυμπιακός και η πρόκριση θα κριθεί στην Ολλανδία





