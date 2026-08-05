Παναθηναϊκός: Για σκορ πρόκρισης στα πλέι οφ του Conference League κόντρα σε ΤΣΣΚΑ 1948 και προβλήματα

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Με πολλές «πληγές» κι απουσίες αλλά με πίστη στο πλάνο του και στην ποιότητα του δυναμικού του, ο Παναθηναϊκός ψάχνει απόψε (21:30, ΣΚΑΪ) το βράδυ απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, άλλο ένα βήμα προς τη League Phase του Conference League.

Πιο αναλυτικά, «εκτός» εδώ και καιρό έχουν τεθεί ο Ίνγκασον με ρήξη χιαστού και ο Καλάμπρια με κάκωση στον έξω μηνίσκο ο Καλάμπρια), ενώ τα τελευταία 24ωρα προστέθηκαν οι απουσίες του Παύλου Παντελίδη (κάταγμα περόνης, 6-7 μήνες εκτός) και του Ανδρέα Τεττέη (λοιμώδης μονοπυρήνωση),

Στο πρώτο παιχνίδι για τον Γ’ προκριματικό της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης κι απέναντι σε μία ομάδα η οποία δεν αποτελεί βεβαίως… φόβητρο, αλλά δεν παύει να είναι ένα σκληροτράχηλος κι οργανωμένος αντίπαλος, ο Παναθηναϊκός θέλει ένα νικηφόρο αποτέλεσμα στο ΟΑΚΑ, που θα του δώσει προβάδισμα πρόκρισης στα πλέι οφ, ενόψει της ρεβάνς της Τρίτης (11/8, 20:30) στη Σόφια.

Εάν προκριθεί ο Παναθηναϊκός κόντρα στην ΤΣΚΑ Σόφιας, θα αντιμετωπίσει στα playoffs του Conference League τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία)-Μπεσίκτας (Τουρκία), με τον πρώτο αγώνα στις 20 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ και τη ρεβάνς στις 27 Αυγούστου εκτός έδρας.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ αναπροσάρμοσε τα πλάνα του το τελευταίο 48ωρο χωρίς να υπολογίζει στον Τεττέη και θα δώσει φανέλα βασικού για πρώτη φορά στον Έλμιν Ραστόντερ, ο οποίος σημείωσε το καθοριστικό γκολ της πρόκρισης στην προηγούμενη προκριματική σειρά με την Πάκσι.

Από εκεί και πέρα, σχεδιάζει να ξεκινήσει στο βασικό σχήμα και τους Ρικ φαν Ντρόγκελεν (αντί του Αχμέντ Τουμπά) στο πλευρό του Στέφαν ντε Φράι, αλλά και τον Φακούντο Πελίστρι δεξιά αντί του Ανάς Ζαρουρί. Οι υπόλοιπες θέσεις θα είναι λίγο-πολύ ίδιες και θα καλυφθούν απ’ τους Ινιάκι Πένια, Τριαντάφυλλο Τσάπρα, Γιώργο Κυριακόπουλο, Άνταμ Τσέριν, Ετιέν Καμαρά, Αντριάνο Γιάγκουσιτς και Σαντίνο Αντίνο.

Ο Σίριλ Ντέσερς που δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα στο παρά… ένα (βράδυ Τρίτης, 4/8) υπολογίζεται περισσότερο για τη ρεβάνς της Σόφιας, ενώ το ίδιο ισχύει και με το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των «πράσινων», τον Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος «μπήκε» στη List A λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία και θα είναι διαθέσιμος στο δεύτερο ματς.

Εκτός έχει μείνει ακόμη ο ανέτοιμος Βίκτορ Κρίστιανσεν. Στον αντίποδα, συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά φέτος ο 22χρονος Γιώργος Κυριόπουλος που επιστρέφει μετά από ένα χρόνο απουσίας λόγω ρήξης χιαστού.

Την 21μελή λίστα της αποστολής του Παναθηναϊκού για το πρώτο παιχνίδι με την ΤΣΚΑ Σόφιας 1948, συγκροτούν οι: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Κυριόπουλος και Ραστόντερ.

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