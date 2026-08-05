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05.08.2026 07:10

Διυπουργική σύσκεψη στις 11:00 υπό τον πρωθυπουργό για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων

05.08.2026 07:10
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Διυπουργική σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αντικείμενο την ταχεία καταγραφή των ζημιών και την απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις, θα πραγματοποιηθεί σήμερα (5/8) στις 11:00 στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν η πορεία καταγραφής των ζημιών, οι διαδικασίες χορήγησης της κρατικής αρωγής και ο συντονισμός των συναρμόδιων υπουργείων, ώστε οι ενισχύσεις να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν στους δικαιούχους.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές, ενώ ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος αναμένεται να ενημερώσει τον πρωθυπουργό για την πορεία των ελέγχων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των μέτρων στήριξης.

Ήδη από τη Δευτέρα (3/8), ο Κώστας Κατσαφάδος έχει ανακοινώσει μέτρα στήριξης των πληγέντων από τις φωτιές. Όπως τόνισε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι πυρόπληκτοι της Βοιωτίας και της Δυτικής Αττικής, θα αποζημιωθούν άμεσα, όπως προβλέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, διευκρίνισε ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100%, τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες.

Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιοτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν έως και τα 6.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς.

Σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο κριθεί προσωρινά ακατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας.

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