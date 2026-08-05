Μυστράς: Μυστήριο με τον ακριβή χρόνο θανάτου του 90χρονου – «Κλειδί» η ιατροδικαστική εξέταση (video)

Takeaways by to pontiki AI Οι Αρχές εντόπισαν τη σορό ενός 90χρονου μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο ξενοδοχείου ιδιοκτησίας του 55χρονου γιου του στον Μυστρά.

Ο συλληφθείς ισχυρίζεται ότι ο πατέρας του απεβίωσε από φυσικά αίτια πριν από δυόμισι χρόνια, προκειμένου να εισπράττει παράνομα τη σύνταξή του.

Οι κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν ότι ο ηλικιωμένος είχε εξαφανιστεί εδώ και τέσσερα με πέντε χρόνια, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα για τον χρόνο θανάτου.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να προσδιορίσει τα ακριβή αίτια και τον χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, ψευδή κατάθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.

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Στην ιατροδικαστική εξέταση στρέφεται πλέον η προσοχή των Αρχών αναφορικά με την ανατριχιαστική υπόθεση που έχει συγκλονίσει τον Μυστρά, όπου βρέθηκε η σορός ενός 90χρονου μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο ξενοδοχείου ιδιοκτησίας του 55χρονου γιου του.

Αν και ο 55χρονος υποστηρίζει ότι ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια πριν από περίπου δυόμισι χρόνια και απέκρυψε τον θάνατό του για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του, μαρτυρίες κατοίκων τοποθετούν την εξαφάνιση του ηλικιωμένου αρκετά νωρίτερα, γεγονός που αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα που καλούνται να διερευνήσουν οι Αρχές.

Το σημαντικότερο στοιχείο που παραμένει ανοιχτό αφορά τον ακριβή χρόνο θανάτου του 90χρονου. Κάτοικοι του Μυστρά υποστηρίζουν ότι είχαν να δουν τον ηλικιωμένο τουλάχιστον τέσσερα έως πέντε χρόνια, δημιουργώντας μία εμφανή απόκλιση που αναμένεται να εξεταστεί από τις Αρχές.

Το μυστήριο αναμένεται να φωτίσει η νεκροψία-νεκροτομή και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, η οποία θα επιχειρήσει να προσδιορίσει τόσο τον χρόνο όσο και τα ακριβή αίτια θανάτου.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.

Τι υποστήριξε ο 55χρονος

Κατά τη διάρκεια της αρχικής κατάθεσης, ο 55χρονος ισχυρίστηκε ότι βρίσκεται στην Αθήνα μαζί με μια οικιακή βοηθό. Αμέσως μετά, αστυνομικοί μετέβησαν στο διαμέρισμα στην περιοχή της Καισαριανής όπου εντόπισαν την αδελφή του, η οποία υποστήριξε πως ο πατέρας τους, από το 2001, είχε μετακομίσει μόνιμα στον Μυστρά.

Αμέσως μετά την αποκάλυψη, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 55χρονου, σε βάρος του οποίου, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων, αφού στο σπίτι του εντοπίστηκε ένα αεροβόλο.

Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει στις Αρχές ότι ο πατέρας του πέθανε από παθολογικά αίτια πριν από 2,5 χρόνια και ότι αποφάσισε να τοποθετήσει τη σορό στον καταψύκτη προκειμένου να αποκρύψει τον θάνατό του και να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα ο 55χρονος είχε εξεταστεί από ψυχίατρο προκειμένου να λάβει άδεια οπλοφορίας κυνηγετικού όπλου.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη, σήμερα (4.8.2026) το μεσημέρι, σε τοπική κοινότητα του δήμου Σπάρτης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, 55χρονος ημεδαπός, στο πλαίσιο διερεύνησης της απουσίας του 90χρονου πατέρα του και επακόλουθη διεξοδική αστυνομική έρευνα, διότι, όπως προέκυψε, απέκρυψε από τις Αρχές τον θάνατο του 90χρονου, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει την σύνταξή του.

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας, ιδιοκτησίας του 55χρονου, στο υπόγειο αυτού, βρέθηκε εντός καταψύκτη σορός ανδρός, η οποία ανήκει στον αποβιώσαντα 90χρονο. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της έρευνας, βρέθηκε και κατασχέθηκε -1- αεροβόλο πιστόλι.

Στο σημείο μετέβη Ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Σπάρτης, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής της σορού.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.

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