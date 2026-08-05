Θεσσαλονίκη: 7χρονη εντοπίστηκε να περιφέρεται μόνη στο κέντρο της πόλης – Συνελήφθη ο πατέρας της

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Στη σύλληψη ενός 25χρονου άνδρα για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Τρίτης (4/8) εντοπίστηκε στο κέντρο πόλης, από διερχόμενους πολίτες, η ανήλικη κόρη του, μόλις 7 ετών, η οποία είχε εξέλθει του σπιτιού τους και περιφερόταν χωρίς την εποπτεία κάποιου ενηλίκου.
Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.
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