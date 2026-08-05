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05.08.2026 09:48

Λαμία: Οδηγός έπεσε πάνω σε πυροσβεστικό κρούνο και δημιούργησε… συντριβάνι (video)

05.08.2026 09:48
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Ενας οδηγός ενός βαν στη Λαμία, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε πάνω σε έναν πυροσβεστικό κρούνο.

Το περιστατικό έγινε στο παρκάκι του Ερυθρού Σταυρού στη Νέα ‘Αμπλιανη, όπου από τη σύγκρουση, δημιουργήθηκε ένα… υπερθέαμα για τους κατοίκους της γειτονιάς. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε ένα αυτοσχέδιο συντριβάνι, με το νερό να πετάγεται σε ύψος περίπου 8 μέτρων.

Το περιστατικό έγινε χθες βράδυ και μικροί και μεγάλοι από τη γειτονιά βγήκαν στον δρόμο και τα μπαλκόνια να χαζέψουν ένα ασυνήθιστο θέαμα.

@lamiareport.gr Τεράστιος πίδακας νερού “ξεπήδησε” στη Νέα Άμπλιανη! Βαν προσέκρουσε σε πυροσβεστικό κρουνό και τα έκανε όλα «μούσκεμα»… 💦 #lr #lamia #news #lamiareport ♬ πρωτότυπος ήχος – LamiaReport.gr

Στο σημείο έφτασε μετά από λίγο συνεργείο της ΔΕΥΑ Λαμίας, το οποίο προχώρησε στη διακοπή της παροχής ώστε να γίνει στη συνέχεια αποκατάσταση της βλάβης, περιορίζοντας την απώλεια νερού και αποτρέποντας περαιτέρω προβλήματα στην περιοχή.

Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 05.08.2026 11:32
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