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05.08.2026 10:55

FARIA Renewables: Ηλεκτροδότηση του αιολικού πάρκου Faria Αίολος Λάρυμνα

05.08.2026 10:55
aiolika parka new

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Στην ηλεκτροδότηση του αιολικού πάρκου FARIA Αίολος Λάρυμνα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 18,8 MW, προχώρησε η FARIA Renewables.

Το νέο αιολικό πάρκο, FARIA Αίολος Λάρυμνα αποτελεί μια σημαντική επένδυση στην παραγωγή καθαρής ενέργειας, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου ενεργειακού συστήματος. Με εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή περίπου 42,7 GWh, το έργο δημιουργεί ουσιαστική προστιθέμενη αξία για την οικονομία, το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την προσπάθεια της χώρας για την επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για την κλιματική ουδετερότητα, αποτελώντας ένα επιπρόσθετο επίτευγμα στον τομέα της αιολικής ενέργειας.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του έργου, η εταιρεία έχει συνάψει δεκαετές εταιρικό Power Purchase Agreement (PPA) με τη SOVEL Α.Ε., καλύπτοντας το σύνολο της παραγόμενης πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας και των αντίστοιχων Πιστοποιητικών Προέλευσης. Η συμφωνία εξασφαλίζει τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του έργου, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τη στρατηγική απανθρακοποίησης της βιομηχανικής δραστηριότητας της SOVEL, θυγατρικής εταιρείας της ΣΙΔΕΝΟΡ.

Παράλληλα, ο Φο.Σ.Ε. της METLEN έχει αναλάβει την εμπορική εκπροσώπηση του αιολικού πάρκου στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική αξιοποίηση της παραγόμενης πράσινης ενέργειας και τη βέλτιστη ενσωμάτωσή της στην αγορά, μέσα από προηγμένα συστήματα διαχείρισης και πρόβλεψης της παραγωγής.

Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιήθηκε τόσο με ίδια κεφάλαια όσο και με τη χρηματοδοτική υποστήριξη της CrediaBank, συνεχίζοντας μια συνεργασία που στηρίζεται σε ένα κοινό όραμα για την ανάπτυξη έργων καθαρής ενέργειας.

Η κα Θάλεια Βαλκούμα, Πρόεδρος και CEO της FARIA Renewables, δήλωσε: «Η ηλεκτροδότηση του FARIA Αίολος Λάρυμνα αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο στην πορεία της FARIA Renewables και μια έμπρακτη απόδειξη ότι η ενεργειακή μετάβαση προχωρά μέσα από έργα με πραγματικό αντίκτυπο για τη χώρα. Πιστοί στο όραμά μας να αναδειχθούμε σε δυναμικό Ανεξάρτητο Παραγωγό Ενέργειας νέας γενιάς (Next Generation IPP), δεν επενδύουμε απλώς σε νέες ενεργειακές υποδομές. Επενδύουμε σε καινοτόμες πρακτικές και στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου, ανθεκτικού και ανταγωνιστικού ενεργειακού συστήματος που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επόμενης ημέρας. Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου αναδεικνύει τη δύναμη των στρατηγικών συνεργασιών και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να αναπτύσσουμε έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας, που επιταχύνουν την πράσινη μετάβαση και ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας».

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