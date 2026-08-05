Αγωνία και δράση με το «Dust Bunny» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αυτή την Κυριακή 9/8 (22:00) στο Novacinema1 με τους Mads Mikkelsen, Sigourney Weaver, Caspar Phillipson και σκηνοθεσία του Bryan Fuller

Και φυσικά στην ΕΟΝ On Demand μπορείτε να δείτε την αγαπημένη σας ταινία, όποτε και όπου εσείς θέλετε, ακόμα και offline!

Την ταινία δράσης τρόμου «Dust Bunny» (2025, διάρκειας 106’) με τους Mads Mikkelsen, Sigourney Weaver, Caspar Phillipson και σκηνοθεσία του Bryan Fuller θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 9 Αυγούστου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

Ένα κοριτσάκι πιστεύει πως το τέρας κάτω από το κρεβάτι της κατασπάραξε την οικογένειά της και ζητά τη βοήθεια του μυστηριώδους γείτονά της. Σύντομα, όμως, αποκαλύπτεται μια σκοτεινή αλήθεια. Μην χάσετε τη καθηλωτική συνέχεια την Κυριακή 9/8 (22:00).

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.