Μυστράς: Ο 55χρονος είχε κάνει φρούριο το ξενοδοχείο για να μην καταλάβουν ότι κρατούσε νεκρό τον πατέρα του σε καταψύκτη

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Με πινακίδες, αλυσίδες και κώνους, ο 55χρονος που κρατούσε τον πατέρα του νεκρό σε καταψύκτη στον Μυστρά, είχε κάνει… φρούριο το ξενοδοχείο τους ώστε να μην αντιληφθούν το τι είχε κάνει.

Ο 55χρονος που κρατούσε τον πατέρα του νεκρό για να εισπράττει τη σύνταξή του, είχε τοποθετήσει μέχρι και δίκτυο με κάμερες ασφαλείας και είχε μετατρέψει σε φρούριο το ξενοδοχείο ώστε να μην πλησιάζει άνθρωπος, ούτε καν… συνεργεία της ΔΕΗ.

Εδειχνε ως ένα εγκαταλελειμμένο μέρος στο οποίο ο ίδιος περνούσε τις μέρες του και έκρυβε αυτό το φρικιαστικό μυστικό που έχει σοκάρει το πανελλήνιο.

Ο πατέρα του, 90 ετών, για 2,5 χρόνια δεν είχε δώσει σημάδια ζωής και οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης μετά από αναφορές για… περίεργη εξαφάνιση του ηλικιωμένου, πήγαν και αναζήτησαν τον γιο του για να καταθέσει.

Εκείνος ισχυρίστηκε αρχικά ότι ο πατέρας του βρισκόταν στην Αθήνα, ωστόσο ο ισχυρισμός του διαψεύστηκε από την αδελφή του 90χρονου -είχε δώσει την διεύθυνση του σπιτιού της- η οποία ανέφερε ότι είχε να τον δει εδώ και χρόνια.

Ακολούθησε έρευνα στο κλειστό ξενοδοχείο, παρουσία δικαστικού λειτουργού και ιατροδικαστή. Στο υπόγειο του κτιρίου οι αστυνομικοί άνοιξαν έναν επαγγελματικό καταψύκτη, μέσα στον οποίο εντόπισαν τη σορό του 90χρονου.

Εκεί ο 55χρονος ομολόγησε ότι έκρυβε τον πατέρα του για περίπου 2,5 χρόνια, ώστε να εισπράττει τη σύνταξη του ίδιου όσο και τη σύνταξη της μητέρας του, της οποίας δικαιούχος ήταν ο πατέρας του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε αεροβόλο πιστόλι. Ο 55χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Σπάρτης, ενώ έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και ο χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου.

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