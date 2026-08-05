Mega Fire στην Αττική: Όταν η πυρκαγιά δημιουργεί τον δικό της καιρό

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Για να χαρακτηριστεί μια φωτιά ως «Mega Fire» (Μεγα-πυρκαγιά), η επιστημονική κοινότητα και οι μηχανισμοί Πολιτικής Προστασίας απαιτούν την πλήρωση συγκεκριμένων και εξαιρετικά αυστηρών κριτηρίων. Στην πρόσφατη πύρινη λαίλαπα που έπληξε την Αττική, τα κριτήρια αυτά όχι μόνο εκπληρώθηκαν, αλλά ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο επιστημονικό μοντέλο, αναδεικνύοντας την απόλυτη επικινδυνότητα των νέων περιβαλλοντικών συνθηκών.

Βασικά Μεγέθη της Καταστροφής:

> 100.000 Στρέμματα: Η καμένη έκταση της παρούσας πυρκαγιάς.

Η καμένη έκταση της παρούσας πυρκαγιάς. 500.000 Στρέμματα: Συνολική καμένη έκταση στη Δυτική Αττική τα τελευταία χρόνια (το 1/5 κάηκε στην τρέχουσα πυρκαγιά).

Συνολική καμένη έκταση στη Δυτική Αττική τα τελευταία χρόνια (το κάηκε στην τρέχουσα πυρκαγιά). 120 – 150 km/h: Ριπές ανέμου κατά τη διάρκεια του φαινομένου (Ρεκόρ 15ετίας).

1. Τα Κριτήρια της Μεγα-Πυρκαγιάς (Mega Fire)

Η κλίμακα της καταστροφής αποτυπώνεται ανάγλυφα στους αριθμούς: Η έκταση της φλόγας στην παρούσα πυρκαγιά ξεπέρασε ήδη τα 100.000 στρέμματα. Αν αναλογιστεί κανείς ότι τα τελευταία χρόνια έχουν καεί συνολικά μισό εκατομμύριο στρέμματα στη Δυτική Αττική, το γεγονός ότι το 1/5 αυτής της συνολικής έκτασης αποτεφρώθηκε μέσα σε λίγες ώρες καταδεικνύει τη σαρωτική ισχύ του φαινομένου.

Ωστόσο, το κριτήριο ενός Mega Fire δεν είναι αμιγώς ποσοτικό (έκταση). Χαρακτηρίζεται από πολλαπλές αλυσιδωτές επιπτώσεις στο οικοσύστημα, τις υποδομές και τον κοινωνικοοικονομικό ιστό, καθώς και από μια ανεξέλεγκτη συμπεριφορά όπου εκλύονται ακραία ποσά θερμικής ενέργειας.

Το Αυτόνομο Μετεωρολογικό Σύστημα της Πυρκαγιάς: Παρότι οι εξωτερικοί άνεμοι έχουν πλέον κοπάσει και οι επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε καλύτερες συνθήκες, η πυρκαγιά πέρασε στο πιο επικίνδυνο στάδιο: δημιούργησε τον δικό της καιρό.

2. Η Θερμοδυναμική της «Αυτοτροφοδοτούμενης» Φωτιάς

Όταν μια πυρκαγιά φτάσει σε επίπεδο Mega Fire, η τεράστια έκλυση θερμότητας μεταβάλλει ριζικά την τοπική δυναμική και θερμοδυναμική της ατμόσφαιρας. Ο μηχανισμός εξέλιξης είναι βίαιος και αυτοτροφοδοτούμενος:

Α. Βίαιη Ανοδική Κίνηση & Τοπικοί Άνεμοι

Ο υπερθερμασμένος αέρας ανεβαίνει βίαια προς τα πάνω με τεράστια ταχύτητα. Το κενό που δημιουργείται χαμηλά καλύπτεται ακαριαία από ψυχρότερο αέρα που εισβάλλει ορμητικά από τις γύρω περιοχές. Αυτό δημιουργεί ισχυρούς τοπικούς ανέμους άγνωστης έντασης, διεύθυνσης και φοράς, οι οποίοι τροφοδοτούν συνεχώς τη φωτιά με άφθονο οξυγόνο.

Β. Κηλιδώσεις (Spotting) Πίσω από τις Γραμμές Άμυνας

Η πανίσχυρη ανοδική τάση παρασύρει στον αέρα αναμμένα κλαδιά, κουκουνάρια και καύσιμη ύλη. Τα υλικά αυτά μεταφέρονται μέσω των ισχυρών ρευμάτων ψηλά στην ατμόσφαιρα και ταξιδεύουν πολλά μέτρα μακριά, δημιουργώντας νέες εστίες (κηλιδώσεις) πίσω από τις γραμμές άμυνας των πυροσβεστών και ακυρώνοντας τις προσπάθειες ανασχετικής ζώνης.

3. Η Αποτίμηση των Μελτεμιών & Τα Στατιστικά Στοιχεία του ΕΑΑ

Τα δύσκολα από πλευράς γενικευμένου ανεμολογικού πεδίου φαίνεται πως έχουν περάσει. Τις προηγούμενες ημέρες βιώσαμε ένα ακραίο πεδίο ανέμων, ενώ πλέον περνάμε σε ένα φυσιολογικό και άκρως διαχειρίσιμο μελτέμι.

Στατιστικά Δεδομένα Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ):

Ιστορικό Ρεκόρ: Τα μελτέμια της περιόδου 29–31 Ιουλίου συγκαταλέγονται στα 3 πιο ακραία των τελευταίων 15 ετών .

Τα μελτέμια της περιόδου 29–31 Ιουλίου συγκαταλέγονται στα . Ακραίες Ριπές: Σε πολλούς μετεωρολογικούς σταθμούς καταγράφηκαν ριπές ανέμου από 120 έως 150 km/h για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια.

Σε πολλούς μετεωρολογικούς σταθμούς καταγράφηκαν ριπές ανέμου από για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια. Απουσία Νυχτερινής Ύφεσης: Ενώ το φυσιολογικό μελτέμι ακολουθεί ημερήσιο κύκλο (κορύφωση τις θερμές ώρες και ύφεση τη νύχτα), το συγκεκριμένο φαινόμενο έπνεε αδιάκοπα, με την ίδια καταστροφική ένταση, μέρα και νύχτα.

4. Πρόγνωση Ανέμων & Επίπεδο Κινδύνου Πολιτικής Προστασίας

Παρά την εξασθένηση των ακραίων φαινομένων, η κατάσταση παραμένει σε επίπεδο συναγερμού:

Γενικό Πεδίο: Θα πνέουν μελτέμια 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ , κυρίως σε περιοχές που «καναλίζουν» τον άνεμο (Κάβο Ντόρο, Λαυρεωτική, Στενά Κυκλάδων, Ικάριο Πέλαγος).

Θα πνέουν μελτέμια 5 και τοπικά έως , κυρίως σε περιοχές που «καναλίζουν» τον άνεμο (Κάβο Ντόρο, Λαυρεωτική, Στενά Κυκλάδων, Ικάριο Πέλαγος). Αττική & Νότια Εύβοια: Στο εσωτερικό του λεκανοπεδίου οι άνεμοι θα φτάνουν τα 3–5 μποφόρ (ριπές έως 55 km/h). Στα ανατολικά του νομού και τη Νότια Εύβοια θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ (ριπές έως 65 km/h).

Για αυτούς ακριβώς τους λόγους, η Πολιτική Προστασία διατηρεί την Αττική αλλά και τη Νότια Εύβοια σε κατηγορία Πολύ Υψηλού Κινδύνου (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4) για αύριο, καθώς η μικρή άνοδος της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με την ακραία ξηρασία του εδάφους/καύσιμης ύλης καθιστούν την ανάφλεξη ακαριαία.

Συμπέρασμα: Κανένα Περιθώριο Εφησυχασμού

Το ότι το ακραίο κύμα μελτεμιών εξασθένησε δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό. Είμαστε μπροστά στον Αύγουστο, έναν μήνα όπου στατιστικά το 60% με 70% των ημερών του κυριαρχείται από μελτέμια. Η μάχη με τις αναζωπυρώσεις και την πρόληψη παραμένει συνεχής.

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