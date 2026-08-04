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04.08.2026 06:30

Καιρός: Φυσιολογικό αυγουστιάτικο μελτέμι, ήλιος και ανεκτή ζέστη

04.08.2026 06:30
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  • Ο καιρός την Τρίτη παρουσιάζει ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα, με παροδικές νεφώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά κατά τις μεσημβρινές ώρες.
  • Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως έξι μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο επικρατούν άνεμοι μέτριας έντασης.
  • Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά τμήματα θα ανέλθει στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νησιά οι τιμές θα παραμείνουν χαμηλότερες.
  • Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που θα κυμανθούν σε υψηλά αλλά διαχειρίσιμα επίπεδα.
  • Οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να παραμείνουν παρόμοιες και την Τετάρτη, διατηρώντας το μελτέμι και τη ζέστη σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

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Ο Αύγουστος δείχνει το πιο φιλικό και διαχειρίσιμο πρόσωπό του. Μετά την ταλαιπωρία των προηγούμενων ημερών, το μελτέμι διατηρείται σε απολύτως φυσιολογικά επίπεδα, όντας σύμμαχος στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των πυρκαγιών αλλά και προσφέροντας την απαραίτητη καλοκαιρινή δροσιά, ενώ η ζέστη παραμένει σε πλαίσια που δεν προβληματίζουν. Ο ήλιος κυριαρχεί σχεδόν παντού, διαμορφώνοντας ιδανικές συνθήκες για διακοπές και καλοκαιρινές εξορμήσεις.

Το καιρικό σκηνικό για την Τρίτη

Ηλιοφάνεια και γενικά αίθριος καιρός θα επικρατήσουν σε ολόκληρη τη χώρα. Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν παροδικές νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν τοπικά ψιλόβροχα ή μπόρες στα ορεινά τμήματα.

Οι άνεμοι θα είναι απόλυτα διαχειρίσιμοι. Στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά θα πνέουν άνεμοι μέτριας έντασης από διάφορες διευθύνσεις.

Ο υδράργυρος θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας το μεσημέρι τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα. Στη νησιωτική χώρα οι τιμές θα παραμείνουν χαμηλότερες, αγγίζοντας τους 31 βαθμούς στις Κυκλάδες και τους 34 με 35 βαθμούς στα υπόλοιπα νησιά, ενώ οι παραθαλάσσιες περιοχές θα διατηρήσουν αισθητά πιο δροσερές συνθήκες.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπεται αίθριος και ηλιόλουστος καιρός. Το μελτέμι θα επηρεάσει τα ανατολικά του νομού φτάνοντας τα 6 μποφόρ, ενώ στον Σαρωνικό οι άνεμοι θα είναι ηπιότεροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου, με πιο χαμηλές τιμές στα ανατολικά παραθαλάσσια.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν παροδικές νεφώσεις. Στον Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι μεταβλητοί άνεμοι, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Η προοπτική της Τετάρτης

Την Τετάρτη το σκηνικό διατηρείται παρόμοιο, με το μελτέμι να παραμένει φυσιολογικό και απόλυτα διαχειρίσιμο, τη ζέστη σε ανεκτά επίπεδα και τον ήλιο να κυριαρχεί σε όλη τη χώρα. Ο Αύγουστος κυλά με τις καλύτερες δυνατές προδιαγραφές για τις καλοκαιρινές εξορμήσεις.

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