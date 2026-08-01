Καιρός: «Κόκκινος» συναγερμός για πυρκαγιές, ακραίο αδιάκοπο μελτέμι με ριπές ανέμου έως 150 χλμ/ώρα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Αύγουστος κάνει την είσοδό του με εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες, καθώς το ανεμολογικό πεδίο πάνω από τη χώρα είναι πραγματικά ακραίο. Πρόκειται για ένα αδιάκοπο, θυελλώδες μελτέμι που σαρώνει το Αιγαίο και την ανατολική ηπειρωτική χώρα. Η Αττική κατέγραψε ήδη τρομακτικές ριπές ανέμου που άγγιξαν τα 150 χλμ/ώρα.

Τα μελτέμια επιβάλλονται μέρα-νύχτα. Μπορεί να προσφέρουν ανάσες δροσιάς, αλλά παράλληλα αυξάνουν κατακόρυφα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, ενώ δυσκολεύουν τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις. Απαιτείται η μέγιστη δυνατή προσοχή και ετοιμότητα από όλους για αυτό το διήμερο.

Η εικόνα στα μέτωπα των πυρκαγιών και οι άνεμοι

Ιδιαίτερη προσοχή εστιάζεται στις περιοχές όπου επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο Χαϊδάρι οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες 3 με 4 μποφόρ με ριπές που θα φτάνουν τα 50 χλμ/ώρα. Στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας αναμένονται βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με ριπές έως και 85 χλμ/ώρα, ενώ στα Φίχτια Αργολίδας οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με ριπές έως 80 χλμ/ώρα.

Στα ανατολικά του νομού Αττικής, μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου, αναμένονται βοριάδες 6 με 8 μποφόρ με ριπές που θα ξεπερνούν τα 100 χλμ/ώρα. Παράλληλα, πολύ ισχυρές ριπές θα σημειώνονται και στο εσωτερικό του νομού, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό.

Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς (Σάββατο 01/08/2026)

Στο «Κόκκινο» (Κατηγορία 5: Κατάσταση Συναγερμού) βρίσκονται για το Σάββατο η Αττική, καθώς και η Κεντρική και Νότια Εύβοια.

Στο «Πορτοκαλί» (Κατηγορία 4: Πολύ Υψηλή Επικινδυνότητα) βρίσκονται από την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα οι νομοί Αχαΐας, Ηλείας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Αργολίδας και το μεγαλύτερο μέρος της Μεσσηνίας. Από τη Στερεά Ελλάδα περιλαμβάνονται η νότια Αιτωλοακαρνανία, η Φωκίδα και το δυτικό και νότιο τμήμα της Βοιωτίας. Από τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο βρίσκονται η ανατολική Ξάνθη, η Ροδόπη, ο Έβρος, καθώς και τα νησιά Θάσος, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Τέλος, από την Κρήτη στο πορτοκαλί βρίσκεται ο νομός Χανίων.

Το καιρικό σκηνικό για το Σάββατο

Ο ήλιος θα κυριαρχήσει σε ολόκληρη τη χώρα. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και άκρως καλοκαιρινός, με λίγες σκόρπιες αραιές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Τα μελτέμια θα πνέουν θυελλώδη και αδιάκοπα. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά στο Κεντρικό Αιγαίο τα 9 μποφόρ, με ακόμα ισχυρότερες ριπές. Στα δυτικά και το Ιόνιο οι άνεμοι δεν θα προβληματίσουν, καθώς θα πνέουν μέτριας έντασης από διάφορες διευθύνσεις.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σταθερή στα δυτικά, φτάνοντας το μεσημέρι τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου τοπικά σε Άρτα, Αιτωλοακαρνανία και Κεντρική Μακεδονία. Στις περιοχές που βλέπουν στο Αιγαίο σημειώνεται πτώση, φτάνοντας έως τους 29 βαθμούς στις Κυκλάδες και έως τους 34 με 36 στην υπόλοιπη χώρα, ενώ στα παραθαλάσσια οι συνθήκες θα είναι σαφώς πιο δροσερές.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι αίθριος και ηλιόλουστος με λίγες αραιές νεφώσεις το μεσημέρι. Το μελτέμι θα επηρεάσει έντονα τα ανατολικά του νομού με βοριάδες έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ με πολύ ισχυρές ριπές. Ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα είναι χαμηλότερος στα παραθαλάσσια.

Στη Θεσσαλονίκη, προβλέπεται αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια και συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Στον Θερμαϊκό θα πνέει θαλάσσια αύρα με νοτιάδες μέτριας έντασης, ενώ το θερμόμετρο θα δείξει από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Η προοπτική της Κυριακής

Το Σάββατο το βράδυ οι άνεμοι θα εξασθενήσουν πρόσκαιρα, αλλά θα δυναμώσουν ξανά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Από την Κυριακή, τα μελτέμια αρχίζουν σταδιακά να πατάνε φρένο. Η υποχώρησή τους θα είναι πιο αισθητή και οι εντάσεις τους θα περάσουν σε πολύ πιο διαχειρίσιμα επίπεδα. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα, ο ήλιος θα παραμείνει πρωταγωνιστής και η συνέχεια της εβδομάδας προβλέπεται ιδανική.

Διαβάστε επίσης

Καιρός: Τα μελτέμια σε ρόλο πρωταγωνιστή – Θυελλώδεις άνεμοι μέρα-νύχτα, φυσικό κλιματιστικό αλλά και καμπανάκι κινδύνου

Καιρός: Τα μελτέμια «πατάνε γκάζι» – Θυελλώδεις άνεμοι και συναγερμός για πυρκαγιές!

Στην καρδιά του καλοκαιριού: Ανεκτή ζέστη και τα μελτέμια «πατάνε γκάζι» στο Αιγαίο