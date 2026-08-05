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05.08.2026 09:33

Ξεκινά το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» – Ποιοι είναι δικαιούχοι, ανά ΑΦΜ οι αιτήσεις

05.08.2026 09:33
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Σήμερα ,5 Αυγούστου, στις 12 το μεσημέρι, ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027».

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ως εξής:

  • 5 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2
  • 6 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4
  • 7 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6
  • 8 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8
  • 9 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0
  • Από 10 έως 21 Αυγούστου, η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα ΑΦΜ.

Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 23:59.

Οι τρόποι υποβολής αίτησης

  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται: Ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027, με τους κωδικούς Taxisnet,
  • Με φυσική παρουσία, σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν – Το εισοδηματικό όριο

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού, το νέο, αναβαθμισμένο Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του υπουργείου για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο και περιφερειακή και κοινωνική συνοχή.

Έτσι, το 70% του συνολικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου, ενώ τα ποσά των δυνητικών ωφελούμενων είναι διευρυμένα κατά τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες του έτους.

Επίσης, προβλέπει διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων.

Συγκεκριμένα, για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τα 19.000 ευρώ στα 21.000 ευρώ. Αντίστοιχα, για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ, από 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως. Όσον αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια επεκτείνονται σημαντικά, καθώς αυξάνονται κατά 5.000Euro/ανά τέκνο για μονογονείς και οικογένειες με περισσότερα από 4 τέκνα χωρίς ανώτερο όριο, διευρύνοντας ουσιαστικά τον αριθμό ατόμων που είναι δυνητικά ωφελούμενοι. 

Ενώ οι κληρωθέντες δικαιούχοι όλων των κατηγοριών, με τέσσερα και περισσότερα προστατευόμενα τέκνα, λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους πενήντα (50,00) ευρώ ανά τέκνο.

Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά, τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ ≥67%) και οι οικογένειες με τέκνα ΑμεΑ εντάσσονται στο πρόγραμμα χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Σε δύο φάσεις το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις: Η α’ φάση υλοποιείται μέχρι τις 30.06.2027 και η β’ φάση έως 31.12.2027. Στη δεύτερη φάση, δεν θα διεξαχθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας (κλήρωση Αυγούστου 2026).

Αναλυτικές πληροφορίες για τα κριτήρια συμμετοχής και ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του Προγράμματος https://vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027, καθώς και μέσω του Γραφείου Υποστήριξης του Προγράμματος, κατά τις ώρες 09:00 -17:00 στο τηλέφωνο: 210 2150231.

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