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05.08.2026 10:21

Καλλιθέα: Συνελήφθη 35χρονος που χτύπησε την πεθερά του μπροστά στο 5χρονο παιδί του

05.08.2026 10:21
xeiropedes

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Για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας (3/8) στην Καλλιθέα ένας 35χρονος άνδρας με καταγωγή από την Αλβανία.

Εντοπίστηκε τραυματισμένη μέσα στο διαμέρισμα

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 19:00 οι αστυνομικοί έλαβαν εντολή να μεταβούν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην περιοχή.

Μέσα στον χώρο βρίσκονταν ο 35χρονος, η σύζυγός του, το ανήλικο παιδί τους και η πεθερά του. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η γυναίκα έφερε τραύματα στο πρόσωπο και αίματα στα χείλη.

Η περιγραφή της επίθεσης

Ερωτηθείσα για τον τρόπο με τον οποίο τραυματίστηκε, η γυναίκα φέρεται να ανέφερε ότι είχε δεχθεί τηλεφώνημα από την κόρη της, η οποία της είπε πως είχε συμβεί κάτι και της ζήτησε να μεταβεί στο σπίτι.

Όπως υποστήριξε, όταν έφτασε στο διαμέρισμα και ζήτησε να μάθει τι είχε προηγηθεί, ξέσπασε έντονος διαπληκτισμός. Στη συνέχεια, ο 35χρονος φέρεται να της επιτέθηκε, χτυπώντας την με γροθιές στο κεφάλι και στο πρόσωπο.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία, σημειώθηκε μπροστά στο πεντάχρονο αγοράκι της οικογένειας.

Αναφορά σε προηγούμενα περιστατικά βίας

Κατά την κατάθεσή της, η πεθερά του 35χρονου φέρεται να έκανε λόγο και για παλαιότερα περιστατικά σωματικής βίας σε βάρος της κόρης της.

Όπως υποστήριξε, το πιο πρόσφατο από αυτά είχε σημειωθεί τον Μάιο του 2026 στη Δανία.

Αρνήθηκε να καταθέσει η σύζυγος

Η σύζυγος του 35χρονου δεν θέλησε να δώσει κατάθεση στις Αρχές.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα, ενώ στην πεθερά του δόθηκε παραγγελία για τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

Παράλληλα, στο κινητό της τηλέφωνο εγκαταστάθηκε η εφαρμογή «Panic Button». Για τη δυνατότητα χρήσης της εφαρμογής ενημερώθηκε και η κόρη της, η οποία, ωστόσο, δεν επιθυμούσε να την εγκαταστήσει.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 05.08.2026 11:31
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