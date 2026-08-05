Κυψέλη: Σήμερα η απολογία του 26χρονου για τη δολοφονία της Βρετανίδας – «Πανικοβλήθηκα και έκρυψα το πτώμα»

Takeaways by to pontiki AI Ο 26χρονος Σαρίφ Αχμαντζάι απολογείται σήμερα στον ανακριτή, καθώς κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος.

Ο κατηγορούμενος αρνείται την πράξη της ανθρωποκτονίας, ισχυριζόμενος ότι μετέφερε το πτώμα της γυναίκας αφού τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο της.

Οι Αρχές επικεντρώθηκαν στον 26χρονο μετά την κατάθεση της συζύγου του, η οποία εντόπισε τη θέση του στο διαμέρισμα του θύματος.

Η αστυνομική έρευνα εξετάζει το ενδεχόμενο ο δράστης να επιχείρησε να κλέψει αντικείμενα ή τραπεζικές κάρτες της 38χρονης πριν από τον θάνατό της.

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Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα (5/8) ο 26χρονος Σαρίφ Αχμαντζάι, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, γνωστής ως Λίζα.

Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο ίδιος αρνείται ότι σκότωσε τη 38χρονη, υποστηρίζοντας ότι τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο και πανικοβλήθηκε, με αποτέλεσμα να μεταφέρει το πτώμα της.

Υπενθυμίζεται ότι το πτώμα της 38χρονης εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Η κατάθεση της συζύγου του και τα σενάρια για το κίνητρο

Η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας άρχισε να επικεντρώνεται στον Αχμαντζάι μετά από ενημέρωση που φέρεται να παρείχε στις Αρχές η σύζυγός του.

Στην κατάθεσή της, η Αλέινα Χολ φέρεται να ανέφερε ότι το βράδυ της 15ης Ιουλίου διαπίστωσε πως ο σύζυγός της δεν βρισκόταν στην κοινή τους κατοικία.

Μέσω εφαρμογής εντοπισμού γεωγραφικής θέσης, φέρεται να διαπίστωσε ότι ο 26χρονος βρισκόταν στο διαμέρισμα της Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος.

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, η Χολ φέρεται να εγκατέλειψε την κοινή τους κατοικία, παίρνοντας μαζί της το παιδί τους.

Σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα, ο 26χρονος της παρέδωσε 2.550 ευρώ και ένα καινούργιο κινητό τηλέφωνο. Εκείνη παρέδωσε και τα δύο στις Αρχές, καθώς θεώρησε πιθανό τα χρήματα να προέρχονταν από το θύμα.

Οι αστυνομικές και δικαστικές Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τι προηγήθηκε της δολοφονίας και ποιο ήταν το κίνητρο του δράστη.

Ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι να σημειώθηκε έντονος διαπληκτισμός ανάμεσα στον κατηγορούμενο και την 38χρονη.

Οι ερευνητές εξετάζουν κατά πόσο η αντιπαράθεση άρχισε όταν η Ρος αντιλήφθηκε τον 26χρονο να ψάχνει προσωπικά της αντικείμενα ή τις τραπεζικές της κάρτες.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται η ύπαρξη διαφορετικού κινήτρου, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές τις οποίες επικαλείται το βρετανικό μέσο.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ο 26χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με βαρύ κατηγορητήριο για την υπόθεση.

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