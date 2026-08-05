Βαρύ πένθος για την Υρώ Μανέ – Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της

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Δύσκολες ώρες βιώνει η Υρώ Μανέ, καθώς η αγαπημένη της μητέρα έφυγε από τη ζωή. Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε ο καλός της φίλος και συνάδελφος, Σπύρος Μπιμπίλας.

Οι δυο τους, άλλωστε, συνεργάζονται αυτό το καλοκαίρι συμμετέχοντας σε περιοδεία που παρουσιάζεται ανά την Ελλάδα.

«Σήμερα παίζουμε την παράσταση μας μαζί με ένα ανθρώπινο βαρύ πένθος. Όντας ο θίασος μας στην Χίο, έφυγε από την ζωή η μητέρα της αγαπημένης μου φίλης Υρώς Μανέ και θα παίξουμε αφιερώνοντας την παράσταση μας “Ρωμαίος και Ιουλιέτα” στην μνήμη της Χιώτισσας κυρά Γεωργίας. Αυτή είναι η πιο δύσκολη περίσταση για έναν ηθοποιό που σέβεται και το κοινό για την μοναδική προγραμματισμένη παράσταση μας στην Χίο. Κουράγιο Υρώ. Είμαστε όλοι πλάι σου. Καλό ταξίδι για την αγαπημένη σου μητέρα που θα μας βλέπει από τον ουρανό και θα χαμογελά» έγραψε.

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