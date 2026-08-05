Tupac Shakur: Στα δικαστήρια ξανά η υπόθεση της δολοφονίας τουμετά από 39 χρόνια

Takeaways by to pontiki AI Η δίκη του Duane «Keffe D» Davis για τη δολοφονία του Tupac Shakur αναμένεται να ξεκινήσει στις 10 Αυγούστου, σχεδόν τρία χρόνια μετά τη σύλληψή του.

Ο κατηγορούμενος δηλώνει αθώος για την οργάνωση της επίθεσης που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 1996 στο Λας Βέγκας και στοίχισε τη ζωή στον ράπερ.

Οι εισαγγελικές αρχές συνδέουν το περιστατικό με τον ανταγωνισμό μεταξύ των συμμοριών Bloods και Crips, με τον Davis να παραδέχεται ότι ηγείτο των Crips.

Κατά τη διάρκεια της δίκης αναμένεται να επανεξεταστούν οι μαρτυρίες σχετικά με τους επιβαίνοντες στο όχημα από το οποίο πυροβολήθηκε ο Tupac Shakur.

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Νέα στοιχεία για μία από τις πιο αινιγματικές δολοφονίες στην ιστορία της hip-hop ενδέχεται να έρθουν στο φως κατά τη δίκη του Duane «Keffe D» Davis, ο οποίος κατηγορείται ότι οργάνωσε την επίθεση που κόστισε τη ζωή στον Tupac Shakur.

Ο 63χρονος Davis έχει δηλώσει αθώος. Η δίκη του αναμένεται να αρχίσει στις 10 Αυγούστου, σχεδόν τρία χρόνια μετά τη σύλληψή του το 2023.

Η μοιραία νύχτα στο Λας Βέγκας

Το βράδυ της 7ης Σεπτεμβρίου 1996, ο Tupac βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού μιας μαύρης BMW, την οποία οδηγούσε ο Marion «Suge» Knight.

Ένα λευκό Cadillac πλησίασε το όχημα από τη δεξιά πλευρά και οι επιβαίνοντες άνοιξαν πυρ. Ο Knight τραυματίστηκε, αλλά επέζησε, ενώ ο Tupac πέθανε μία εβδομάδα αργότερα, σε ηλικία 25 ετών.

Σύμφωνα με την αστυνομία και τους εισαγγελείς, η επίθεση συνδεόταν με τον ανταγωνισμό ανάμεσα σε ομάδες των Bloods και των Crips. Ο Davis έχει δηλώσει ότι ηγείτο ομάδας των Crips στο Κόμπτον της Καλιφόρνιας.

Μαζί του στο Cadillac βρίσκονταν ακόμη τρία άτομα, κανένα από τα οποία δεν κατηγορήθηκε πριν από τον θάνατό του.

Tupac Shakur: Ένα είδωλο της hip-hop

Ο Tupac θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους ράπερ όλων των εποχών.

Στην καριέρα του:

Κυκλοφόρησε πέντε άλμπουμ που έφτασαν στο Νο 1.

Προτάθηκε έξι φορές για Grammy.

Εντάχθηκε στο Rock & Roll Hall of Fame το 2017.

Απέκτησε μετά θάνατον αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ το 2023.

Όταν δολοφονήθηκε, το άλμπουμ του «All Eyez on Me» παρέμενε στα charts και είχε πουλήσει περίπου 5 εκατομμύρια αντίτυπα.

Χρησιμοποιούσε επίσης τα ονόματα 2Pac και Makaveli, ενώ είχε εμφανιστεί και σε αρκετές ταινίες.

Marion «Suge» Knight: Ο οδηγός της BMW

Ο «Suge» Knight ήταν ιδρυτής της Death Row Records, της εταιρείας που εκπροσωπούσε τον Tupac την εποχή της δολοφονίας του.

Οι δυο τους κατευθύνονταν προς νυχτερινό κέντρο όταν δέχθηκαν την επίθεση. Ο Knight τραυματίστηκε ελαφρά από σφαίρα ή θραύσμα.

Σήμερα, σε ηλικία 61 ετών, εκτίει ποινή κάθειρξης 28 ετών στην Καλιφόρνια για τον θάνατο επιχειρηματία, τον οποίο παρέσυρε με αυτοκίνητο το 2015.

Ο Davis έχει γράψει στα απομνημονεύματά του ότι ο ίδιος και ο Knight είναι οι «μοναδικοί εν ζωή αυτόπτες μάρτυρες αυτού που πραγματικά συνέβη».

Orlando «Baby Lane» Anderson: Ο βασικός ύποπτος

Οι Αρχές θεωρούσαν επί χρόνια ότι ο Orlando Anderson ήταν ο άνθρωπος που πυροβόλησε τον Tupac.

Λίγο πριν από την επίθεση, ο Anderson είχε ξυλοκοπηθεί στο καζίνο MGM Grand από τον Tupac, τον Knight και άτομα του περιβάλλοντός τους. Η δολοφονία θεωρήθηκε πράξη εκδίκησης για το περιστατικό.

Ο Davis υποστήριξε ότι προμηθεύτηκε ένα πιστόλι και το έριξε στο πίσω κάθισμα του Cadillac, χωρίς όμως να κατονομάσει τον δράστη. Ο Anderson καθόταν πίσω από τον θείο του.

Ούτε το αυτοκίνητο ούτε το όπλο της δολοφονίας εντοπίστηκαν ποτέ.

Ο Anderson αρνήθηκε κάθε εμπλοκή και σκοτώθηκε δύο χρόνια αργότερα σε άσχετο περιστατικό με πυροβολισμούς στο Κόμπτον.

Deandrae «Freaky» Smith: Η μαρτυρία που αμφισβητεί την επίσημη εκδοχή

Ο Deandrae «Freaky» Smith, γνωστός και ως «Big Dre», καθόταν επίσης στο πίσω κάθισμα.

Παρότι οι Αρχές θεωρούσαν τον Anderson ως τον πιθανότερο δράστη, ο Denvonta Lee, πρώην συνεργάτης του Davis, κατέθεσε ότι ο Smith ήταν εκείνος που πυροβόλησε τον Tupac και τον Knight.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ο Anderson δεν είχε καθαρό οπτικό πεδίο και ο Smith πήρε το όπλο, άνοιξε πυρ και στη συνέχεια άφησε τον Anderson να αναλάβει την ευθύνη.

Ο Smith πέθανε το 2004, σε ηλικία 30 ετών, από φυσικά αίτια.

Terry «Bubble Up» Brown: Ο οδηγός της Cadillac

Ο Terry Brown οδηγούσε το Cadillac από το οποίο προήλθαν οι πυροβολισμοί.

Ο Davis έχει γράψει ότι είδαν τον Tupac να χαιρετά θαυμαστές από το παράθυρο της BMW. Τότε ζήτησε από τον Brown να κάνει αναστροφή και να πλησιάσει την αυτοκινητοπομπή του ράπερ.

Ο Brown σκοτώθηκε το 2015 σε περιστατικό με πυροβολισμούς σε κατάστημα ιατρικής κάνναβης στο Κόμπτον.

Η δίκη που μπορεί να ρίξει νέο φως

Σχεδόν 30 χρόνια μετά τη δολοφονία του Tupac Shakur, η δίκη του Duane «Keffe D» Davis αναμένεται να εξετάσει εκ νέου τις μαρτυρίες, τα πρόσωπα και τα γεγονότα της μοιραίας νύχτας.

Ο Davis αρνείται τις κατηγορίες και η δίκη του έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 10 Αυγούστου.

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