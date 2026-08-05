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05.08.2026 10:12

Χουρδάκης: Η Κωνσταντοπούλου με διέγραψε γιατί δεν έκανα χάρες – Μου πήρε το γραφείο στη Βουλή και μου είπε να κάθομαι στις σκάλες

05.08.2026 10:12
konstantopoulou-chourdakis

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Απίστευτες καταγγελίες έκανε για την Ζωή Κωνσταντοπούλου ο Μιχάλης Χουρδάκης.

Μιλώντας στο podcast της ΕΦΣΥΝ, ανέφερε πως η πρόεδρος της Πλεύσης του ζητούσε να τις κάνει διάφορες χάρες για εξυπηρετήσει κόσμο κι αυτός δεν δεχόταν, ενώ κατήγγειλε ότι του πήρε και το γραφείο στη Βουλή και όταν την ρώτησε που θα κάθεται, αυτή του απάντησε -σύμφωνα με τα λεγόμενά του- ότι μπορεί να κάτσει στις… σκάλες.

«Μου ζήτησε το γραφείο που παραδίδει η Βουλή στους βουλευτές της επαρχίας, ώστε να πηγαίνουν συνεργάτες της. Της είπα: “Πολύ ευχαρίστως. Εγώ πού θα κάθομαι;”. Και μου απάντησε: “Στις σκάλες”. Σας το λέω εντίμως. Επί λέξει» ανέφερε ο Χουρδάκης.

«Υπήρχε μια σειρά από τέτοια θέματα και, όταν στο τέλος μού είπε “θέλω να παραιτηθείς και να μου δώσεις την έδρα”, εγώ της είπα: “Ξέρεις, Ζωή, εγώ δεν κάνω κάτι διαφορετικό από αυτά που είπαμε. Κάνω αυτά που συζητήσαμε. Αλλά αυτό που μου ζητάς είναι το ακριβώς αντίθετο”» πρόσθεσε συνεχίζοντας τις καταγγελίες σε βάρος της.

«Όταν λοιπόν έγιναν όλα αυτά με την κυρία Κωνσταντοπούλου και έβγαλε μια ανακοίνωση-λίβελο εναντίον μου, με μία σελίδα γεμάτη ψέματα, θεώρησα άδικο να ακούω όλα αυτά και, έχοντας υποστεί όλες αυτές τις επιθέσεις, να παραδώσω την έδρα και να φύγω με κατεβασμένο το κεφάλι» ανέφερε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, πλέον.

Οι δηλώσεις του προκαλούν αίσθηση και μάλιστα τις ανάρτησε με το αντίστοιχο βίντεο και ο Άδωνις Γεωργιάδης… στηρίζοντας τον Χουρδάκη απέναντι στην Κωνσταντοπούλου.

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