Ο Στέφανος Κασσελάκης μετέφερε είδη πρώτης ανάγκης σε πυροσβέστες στα Βίλια: «Τώρα είναι η ώρα της βοήθειας και των ευθυνών»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Στέφανος Κασσελάκης μαζί με κλιμάκιο των Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο μετέφερε είδη πρώτης ανάγκης σε πυροσβέστες και πυρόπληκτους στα Βίλια.

Ο Στέφανος Κασσελάκης τόνισε ότι η στήριξη προς τους πυροσβέστες και τους πληγέντες δεν αναιρεί την ανάγκη αναζήτησης πολιτικών ευθυνών. «Τώρα είναι ο χρόνος και για τις ευθύνες και για να βοηθήσουμε», είπε και σχολίασε ότι η κοινωνική αλληλεγγύη και ο δημόσιος έλεγχος της κρατικής δράσης πρέπει να προχωρούν παράλληλα.

Τα μέλη των Δημοκρατών-Προοδευτικό Κέντρο από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης των πυρκαγιών κινητοποιήθηκαν ώστε να συγκεντρώσουν είδη πρώτης ανάγκης και να μοιράσουν στα πύρινα μέτωπα. Κλιμάκιο του κόμματος από τον Πειραιά μετέφερε αρχικά προμήθειες στους περίπου 420 πυροσβέστες που επιχειρούσαν στα Βίλια, ενώ ακολούθησε δεύτερη αποστολή με τη συμμετοχή του ίδιου του Στέφανου Κασσελάκη.

Ο Στέφανος Κασσελάκης εξέφρασε την περηφάνια του για την αλληλεγγύη που επέδειξαν. «Υπερήφανος για τις δημοκράτισσες και τους δημοκράτες που σήμερα και χθες έχουν κινητοποιηθεί να συγκεντρώσουμε πολλά βασικά αγαθά, τα οποία μπορούν να στηρίξουν τους ανθρώπους που έχουν πληγεί από τις φωτιές και τα ζώα και τις οργανώσεις που τα στηρίζουν», δήλωσε.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στις ανεμογεννήτριες που έχουν τοποθετηθεί στις καμένες εκτάσεις. «Οι Δημοκράτες, στην επόμενη Βουλή και στην επόμενη κυβέρνηση, θα παλέψουμε να ξηλωθούν όλες οι ανεμογεννήτριες που έχουν μπει πάνω σε καμένα. Είναι ζήτημα πολιτισμικής κληρονομιάς. Τα δάση μας θα ξαναγίνουν δάση», δήλωσε.

Ο πρόεδρος των Δημοκρατών ευχαρίστησε τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν στην περιοχή.«Ένα απλό ευχαριστώ θέλαμε να σας πούμε και τη στήριξή μας».

Διαβάστε επίσης

Μπαράζ αποχωρήσεων από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία – Εκτός Μουτσάτσου, Ιωαννίδου, Κοτσόργιος

Μητσοτάκης στο Politico: Η ΕΕ χρειάζεται νέα μέτρα ενάντια στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης

Λαζαρίδης κατά Μιχαηλίδου: Ζητά απάντηση για τις δηλώσεις περί ελληνικής οικογένειας και αναφέρει ότι εκκρεμεί αίτημα συνάντησης από τον Μάιο