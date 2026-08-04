Ο συγγραφέας του «Game of Thrones», Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν, μίλησε ανοιχτά για την κατάθλιψη που βιώνει

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Ο George R. R. Martin, συγγραφέας της εξαιρετικά δημοφιλούς σειράς βιβλίων “Game of Thrones“, μοιράστηκε ότι αποσύρθηκε από την ενημέρωση των θαυμαστών μέσω του ιστολογίου του, καθώς “πάλευε με τη θλίψη και την κατάθλιψη”.

«Αυτή η χρονιά ήταν… αγχωτική, για να μην πω τίποτα άλλο», έγραψε ο Martin σε μια ανάρτηση που δημοσιεύτηκε αυτή την εβδομάδα, με τίτλο “Καλύτερα αργά παρά ποτέ“. «Έχουν συμβεί τόσα πολλά, ήταν συντριπτικά. Μερικά σπουδαία πράγματα, συναρπαστικά πράγματα. Όνειρα που γίνονται πραγματικότητα. Αλλά υπήρξαν και εφιάλτες. Έχω χάσει φίλους. Πάλεψα με τη θλίψη και την κατάθλιψη».

Η ανάρτηση σηματοδότησε την επιστροφή του Martin στο blogging από τις 19 Φεβρουαρίου. Στην τελευταία του ανάρτηση, ευχαρίστησε το “εξαιρετικό προσωπικό των βοηθών” του, οι οποίοι, όπως είπε, εργάστηκαν ακούραστα για να τον εμποδίσουν να “μείνει όλο και πιο πίσω”.

Τα τελευταία χρόνια, ο συγγραφέας φαντασίας έχει επικριθεί από αναγνώστες που παραπονιούνται για την καθυστερημένη έκδοση του έκτου βιβλίου “Game of Thrones”, “Οι Άνεμοι του Χειμώνα”.

Ο συγγραφέας απάντησε στην κριτική πέρυσι, γράφοντας σε μια ανάρτηση τον Μάιο του 2025 ότι «θα έπρεπε να βρει κάποιον άλλο συγγραφέα να με τσιμπήσει… Θα πεθάνω σύντομα ούτως ή άλλως, επειδή είμαι τόσο μεγάλος. Έχασα κάθε ενδιαφέρον για το “Τραγούδι της Φωτιάς και του Πάγου” πριν από δεκαετίες. Δεν με νοιάζει πια να γράφω, απλώς κάθομαι και ξοδεύω τα χρήματά μου».

Στην ανάρτηση της Δευτέρας, ο Μάρτιν αναφέρθηκε ξανά στην ηλικία του, γράφοντας: «Τα χειρότερα μπορεί να μην έχουν έρθει ακόμα. Έγινα εβδομήντα επτά τον περασμένο Σεπτέμβριο και σας λέω ότι το να γερνάς δεν είναι διασκεδαστικό».

Είπε στους θαυμαστές του ότι ο συνδυασμός ηλικίας και κατάθλιψης θα μπορούσε να σημαίνει ότι «οι αναρτήσεις του είναι πιθανό να είναι σύντομες και βιαστικές» στο άμεσο μέλλον, προσθέτοντας ότι οι «υπηρέτες» του μπορεί να τον βοηθούν περισσότερο.

Αλλά το 2026 δεν ήταν μόνο θλίψη για τον συγγραφέα, είπε. Στην ανάρτησή του, τόνισε τις εννέα υποψηφιότητες για Emmy που δόθηκαν στην ταινία του «Ένας Ιππότης των Επτά Βασιλείων» στο HBO Max.

Ο Martin έχει κερδίσει τέσσερα Emmy, όλα ως συν-εκτελεστικός παραγωγός για το «Game of Thrones». Η σειρά κέρδισε για την καλύτερη δραματική σειρά το 2019, το 2018, το 2016 και το 2015.

Η φετινή απονομή βραβείων, η οποία θα προβληθεί στο NBC, θα πραγματοποιηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου στο Λος Άντζελες.

«Ελπίζω να παραστώ…» έγραψε, «αλλά αυτό εξαρτάται από… λοιπόν, από πολλά πράγματα».

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