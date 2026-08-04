«Αθόρυβη» τοποθέτηση έργου του Λεονάρντο ντα Βίντσι στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης

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Οι επιμελητές του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης (The MET) την άνοιξη τοποθέτησαν πίνακα του μεγάλου ζωγράφου της Αναγέννησης, Λεονάρντο ντα Βίντσι χωρίς να το ανακοινώσουν.

Το έργο δεν τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή, καθώς τοποθετήθηκε στην γκαλερί 609, στον δεύτερο όροφο, στο τμήμα ευρωπαϊκής ζωγραφικής. Ο μικρός πίνακας κρέμεται ανάμεσα σε γιγάντιους πίνακες των Φραντσέσκο Φράντσα και Αντρέα Σολάριο.

Ο πίνακας «The Madonna of the Yarnwinder» (Η Παναγία του Αδραχτιού) προέρχεται από τη συλλογή του δισεκατομμυριούχου hedge funder και συλλέκτη του ARTnews Top 200, Κένεθ Σ. Γκρίφιν.

Ορισμένα έργα τέχνης γίνονται γνωστά με το όνομα των προηγούμενων κατόχων τους. Το συγκεκριμένο έργο του Λεονάρντο Ντα Βίντσι είναι επίσης γνωστό ως η Μαντόνα του Λάνσνταουν, καθώς κάποτε ανήκε στη Μαρκησία του Λάνσνταουν, στη συλλογή της οποίας καταγράφηκε για πρώτη φορά τον 19ο αιώνα, Ο πίνακας δημιουργήθηκε για τον Φλοριμόν Ρομπερτέ, Γάλλο αξιωματούχο.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο έμπορος τέχνης της Νέας Υόρκης Έβαν Μπίαρντ έκανε δημοσίευση για το έργο στο Instagram και έτσι ακολούθησε δημοσίευμα του ARTnews.

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