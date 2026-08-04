search
ΤΡΙΤΗ 04.08.2026 12:22
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

04.08.2026 11:38

«Αθόρυβη» τοποθέτηση έργου του Λεονάρντο ντα Βίντσι στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης

04.08.2026 11:38
pinakas-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Οι επιμελητές του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης (The MET) την άνοιξη τοποθέτησαν πίνακα του μεγάλου ζωγράφου της Αναγέννησης, Λεονάρντο ντα Βίντσι χωρίς να το ανακοινώσουν.

Το έργο δεν τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή, καθώς τοποθετήθηκε στην γκαλερί 609, στον δεύτερο όροφο, στο τμήμα ευρωπαϊκής ζωγραφικής. Ο μικρός πίνακας κρέμεται ανάμεσα σε γιγάντιους πίνακες των Φραντσέσκο Φράντσα και Αντρέα Σολάριο.

Ο πίνακας «The Madonna of the Yarnwinder» (Η Παναγία του Αδραχτιού) προέρχεται από τη συλλογή του δισεκατομμυριούχου hedge funder και συλλέκτη του ARTnews Top 200, Κένεθ Σ. Γκρίφιν.

Ορισμένα έργα τέχνης γίνονται γνωστά με το όνομα των προηγούμενων κατόχων τους. Το συγκεκριμένο έργο του Λεονάρντο Ντα Βίντσι είναι επίσης γνωστό ως η Μαντόνα του Λάνσνταουν, καθώς κάποτε ανήκε στη Μαρκησία του Λάνσνταουν, στη συλλογή της οποίας καταγράφηκε για πρώτη φορά τον 19ο αιώνα, Ο πίνακας δημιουργήθηκε για τον Φλοριμόν Ρομπερτέ, Γάλλο αξιωματούχο.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο έμπορος τέχνης της Νέας Υόρκης Έβαν Μπίαρντ έκανε δημοσίευση για το έργο στο Instagram και έτσι ακολούθησε δημοσίευμα του ARTnews.

Διαβάστε επίσης:

Λάκης Χαλκιάς: Δημοσία δαπάνη την Πέμπτη η κηδεία του

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας για τον Άντονι Μπουρντέν, Ντόμινικ Σέσα, αποκαλύπτει τι έμαθε για τον εκλιπόντα σεφ

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συνέλαβαν 59χρονο με πάνω από 1,3 κιλά κοκαΐνης

moutidou-new
MEDIA

Σοφία Μουτίδου για Real View: «Προσπάθησα να βρω άλλη δουλειά για να μπορέσω να φύγω – Αισθάνθηκα απειλημένη και φοβισμένη» (Video)

KARYSTIANOU_AREIOSPAGOS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Πολιτικό Συμβούλιο της «Ελπίδας» υπέρ Καρυστιανού – Καταγγέλλει «συντονισμένη προσπάθεια υφαρπαγής της ηγεσίας»

kideia_varvitsiotis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη στη Μητρόπολη Αθηνών

anne-hathaway_princess-diaries_0408_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«The Princess Diaries»: Η Anne Hathaway γιόρτασε την 25η επέτειο του ρόλου της στην ταινία – «Ένα από τα πιο μαγικά πράγματα που μου έχουν συμβεί» (photos/videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
katerina-lioliou
LIFESTYLE

Παρέμβαση της Panik Records στην κόντρα Λιόλιου - «Romeo»: «Η συνεργασία υλοποιήθηκε ακριβώς όπως είχε συμφωνηθεί»

efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πακέτο ΔΕΘ για τους συνταξιούχους: Ποιες παρεμβάσεις κλειδώνουν και ποιες εξετάζονται για «13η σύνταξη», «κούρεμα» ΕΑΣ και προσωπική διαφορά

euros_xrimata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το μεγάλο παράδοξο της ελληνικής οικονομίας: Πλούτος 1 τρισ. ευρώ, αλλά οι Έλληνες «τρώνε από τα έτοιμα»

amazonios
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Αμαζόνιος: Ανακαλύφθηκαν ίχνη άγνωστου πολιτισμού εκατομμυρίων ανθρώπων που ανατρέπουν όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα

kefalonia
ΕΛΛΑΔΑ

Βλέπει το Λιμενικό; Πολυτελή γιοτ δένουν παράνομα στα βράχια στην Κεφαλονιά (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 04.08.2026 12:19
xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συνέλαβαν 59χρονο με πάνω από 1,3 κιλά κοκαΐνης

moutidou-new
MEDIA

Σοφία Μουτίδου για Real View: «Προσπάθησα να βρω άλλη δουλειά για να μπορέσω να φύγω – Αισθάνθηκα απειλημένη και φοβισμένη» (Video)

KARYSTIANOU_AREIOSPAGOS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Πολιτικό Συμβούλιο της «Ελπίδας» υπέρ Καρυστιανού – Καταγγέλλει «συντονισμένη προσπάθεια υφαρπαγής της ηγεσίας»

1 / 3