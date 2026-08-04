Βορίζια: Αποφυλακίστηκαν τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη με βούλευμα εισαγγελίας – Κατηγορούνταν για την βόμβα σε σπίτι

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τρία άτομα της οικογένειας Καργάκη, που κατηγορούνταν για την τοποθέτηση βόμβας στα Βορίζια σε σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, αποφυλακίστηκαν υπό όρους.

Με βούλευμα της Εισαγγελίας Ρεθύμνου, ο γαμπρός, ο ανιψιός και ο αδελφός του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο φονικό επεισόδιο στο χωριό της Κρήτης, αφέθηκαν ελεύθεροι.

Η τοποθέτηση και η έκρηξη της βόμβας ήταν αυτή που πυροδότησε το φονικό επεισόδιο, με την εισαγγελία να τους αφήνει ωστόσο ελεύθερους, υπό όρους.

Οι τρεις δεν έχουν δικαίωμα επιστροφή στα Βορίζια και σε όλη την περιοχή του Δήμου Φαιστού, τους απαγορεύεται η έξοδος από τη χώρα, η υποχρεωτική παρουσία τους μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα και η απαγόρευση προσέγγισης των προσώπων που θεωρούνται παθόντες αναφορικά με την υπόθεση της ηθικής αυτουργίας για την κατασκευή, τοποθέτηση και πυροδότηση της αυτοσχέδιας βόμβας (η οικογένεια Φραγκιαδάκη δηλαδή).

Διαβάστε επίσης

Πηγές Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας: Αρμοδιότητα του FAA η διερεύνηση του δυστυχήματος με τα ελικόπτερα

Σύρος: Το συμβούλιο Πλημμελειοδικών αποφασίζει για την προφυλάκιση ή μη του 41χρονου για τον θάνατο της διασώστριας

Σκόπελος: Σκάφος αναψυχής λεηλατούσε τον βυθό του Αιγαίου – Κατασχέθηκαν κοράλλια αξίας 800.000 ευρώ