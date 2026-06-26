Βορίζια: Απαλλάχθηκαν για την τοποθέτηση βόμβας οι 5 της οικογένειας Καργάκη

Απαλλάχθηκα από τις κατηγορίες για την τοποθέτηση βόμβας στην οικία της οικογένειας Φραγκιαδάκη τα 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη.

Οι κατηγορούμενοι είναι προφυλακισμένοι για άλλες υποθέσεις. Οι δικηγόροι τους Γιώργος Κοκοσάλης και Θεονύμφη Μπέρκη δήλωσαν ικανοποιημένοι με την εξέλιξη της υπόθεσης.

«Το σύνολο του αφηγήματος και της κατασκευής σε βάρος τους από μέρους της οικογένειας Φραγκιαδάκη στηρίζεται σε έωλες εκτιμήσεις και σε υποθέσεις εργασίας… Πιστεύουμε ότι σιγά-σιγά έχει αρχίσει να ξηλώνεται το πουλόβερ», είπαν χαρακτηριστικά.

Την ικανοποίηση του εξέφρασε και ο δικηγόρος Άγγελος Ζερβός, ο οποιός εκπροσωπεί 48χρονο αγροτοσυνδικαλιστή. Όπως είπε, ο εντολέας του έδωσε απαντήσεις χωρίς να πέσει σε αντιφάσεις, κάνοντας λόγο για «τη δύναμη της αλήθειας».

Ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη και 48χρονος αγροτοσυνδικαλιστής συγγενής τους είναι προφυλακισμένοι για τη συμμετοχή του στο διπλό φονικό που έβαψε στο αίμα τα Βορίζια, ενώ ο αλλος γαμπρός του Καργάκη, ο ανιψιός του και ο αδελφός του είναι προφυλακισμένοι για υπόθεση ζωοκλοπής.

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