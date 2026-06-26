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26.06.2026 20:25

Η στιγμή που μια φωτοβολίδα άλλαξε τα πάντα: Η αδελφή του 7χρονου Χρήστου που σκοτώθηκε το 2011 περιγράφει πώς έμαθε για την τραγική απώλεια

26.06.2026 20:25
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Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά αφήγηση προχώρησε η Γαρυφαλιά Σούτζιου, αδελφή του 7χρονου Χρήστου που το 2011 έχασε τη ζωή του στη Δροσιά Χαλκίδας, κατά τη διάρκεια του εορτασμού της Ανάστασης. Εκείνη την περίοδο η ίδια ήταν μόλις 10 ετών.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε όταν άγνωστος εκτόξευσε ναυτική φωτοβολίδα, η οποία καρφώθηκε στο μάτι του παιδιού, οδηγώντας στον θάνατό του, βυθίζοντας στη θλίψη τόσο την τοπική κοινωνία, όσο και ολόκληρη τη χώρα.

Ο μικρός Χρήστος, γιος ιερέα, ήταν ντυμένος παπαδάκι μέσα στην εκκλησία μαζί με τον πατέρα του, τη στιγμή που συνέβη το μοιραίο.

«Έμαθα να είμαι η μαμά»

Μιλώντας στο «Out Loud Podcast and VESTART» στο YouTube, η Γαρυφαλιά Σούτζιου αναφέρθηκε στα γεγονότα που ακολούθησαν την τραγωδία, τη δύσκολη διαχείριση του πένθους αλλά και τη μακρά διαδικασία αποδοχής της απώλειας.

Όπως ανέφερε «μετά την απώλεια του Χρήστου, τα αδέλφια μου τα θεωρώ παιδιά», ενώ περιγράφοντας τη στιγμή που ενημερώθηκε για το περιστατικό σημείωσε: «Πάγωσα, είπα: “Χτύπησε, θα πάει στο νοσοκομείο και θα γίνει καλά”».

Αναφερόμενη στα επόμενα χρόνια, πρόσθεσε: «Έμαθα να είμαι η μαμά της μαμάς μου, η μαμά της αδελφής μου και η μαμά του μπαμπά μου».

«Δεν μπορώ να ξεχάσω την εικόνα του πατέρα μου…»

Σε άλλο σημείο της εξομολόγησής της περιγράφει τη στιγμή που έμαθε για τον θάνατο του αδελφού της: «Μπαίνω στο σπίτι, ξεκινάνε και καθαρίζουν, σκουπίζουν, σφουγγαρίζουν, κάλυπταν καθρέφτες… Και ρώταγα εγώ: ”Γιατί;” Και μου έλεγαν: ”Πήγαινε, Λιτσάκι, δίπλα, αγάπη μου, πήγαινε στο σπίτι πάνω, μην έρχεσαι”. Μέχρι που κάποια στιγμή με κοίταξαν στα μάτια, έβαλαν τα κλάματα και γύρισε και μου είπε η θεία Αθηνούλα: “Τελείωσαν όλα, αγάπη μου, έρχεται ο μπαμπάς πίσω”. Φυσικά, εκεί τα αντιλήφθηκα όλα».

«Αυτή η φωτοβολίδα, και στο νερό να πέσει, δεν σβήνει», σημείωσε η ίδια, επισημαίνοντας πως μετά την τραγωδία «δεν υπήρχε παιδική ηλικία».

@anastasiakotelidou 🫂💙 #garufaliasoutziou #συνεντευξη #anastasiakotelidou #outloud #podcast ♬ πρωτότυπος ήχος – Anastasia Kotelidou

«Δεν μπορώ να ξεχάσω την εικόνα του πατέρα μου, πραγματικά. Τα ράσα πάνω του ήταν λες και φορούσε κάτι κουρέλια. Πώς βλέπουμε κάποιους ανθρώπους που είναι σε τελευταίο στάδιο ανορεξίας; […] Για τον αδελφό μου πλέον δεν κλαίω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και περήφανη», κατέληξε.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.06.2026 20:49
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