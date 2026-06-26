Απίστευτη υπόθεση στη Ρόδο: 50χρονος αυτοπυρπολήθηκε και κατήγγειλε ανύπαρκτη δολοφονική επίθεση για να ενοχοποιήσει την πρώην σύντροφό του

Από καταγγέλλων βρέθηκε κατηγορούμενος ένας 50χρονος ημεδαπός στη Ρόδο, καθώς υπόθεση που αρχικά έμοιαζε να αφορά προμελετημένη απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του, αποδείχθηκε τελικά κατασκευασμένη.

Ο ίδιος, ο οποίος είχε απασχολήσει και τον Μάιο τις Αρχές σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, εμφανίστηκε ως θύμα μιας ιδιαίτερα βίαιης επίθεσης, όμως η αστυνομική έρευνα ανέτρεψε πλήρως τους ισχυρισμούς του.

Η εικόνα που παρουσίασε αρχικά ήταν ικανή να θεμελιώσει κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Ωστόσο, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στη συνέχεια έδειξαν ότι τα γεγονότα δεν είχαν εξελιχθεί όπως εκείνος περιέγραψε.

Οι ισχυρισμοί του 50χρονου για την επίθεση – «Έδειξε» την πρώην σύντροφό του

Σύμφωνα με πληροφορίες του dimokratiki.gr, τα ξημερώματα της 24ης Ιουνίου 2026 οι αστυνομικές Αρχές της Ρόδου ενημερώθηκαν ότι άνδρας με εγκαύματα είχε μεταφερθεί στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για τον 50χρονο.

Κατά την κατάθεσή του, υποστήριξε ότι περίπου στις 7:40 το πρωί βρισκόταν σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης, όταν δύο άγνωστοι τον ακινητοποίησαν με την απειλή μαχαιριού. Όπως ανέφερε, τον περιέλουσαν με εύφλεκτο υγρό, πιθανότατα βενζίνη, του έβαλαν φωτιά και στη συνέχεια διέφυγαν με λευκή κλούβα.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε, πριν απομακρυνθούν οι δύο άγνωστοι τού είπαν ότι ενεργούσαν για λογαριασμό της πρώην συντρόφου του, της ίδιας γυναίκας που είχε εμπλακεί στην υπόθεση του Μαΐου.

Με αυτή την καταγγελία ο 50χρονος επιχειρούσε να εμφανίσει την πρώην σύντροφό του ως ηθική αυτουργό της φερόμενης απόπειρας ανθρωποκτονίας. Αν οι ισχυρισμοί του επιβεβαιώνονταν, η γυναίκα θα βρισκόταν αντιμέτωπη με ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.

Τα στοιχεία που ανέτρεψαν την καταγγελία

Η προανάκριση, ωστόσο, οδήγησε σε διαφορετικά συμπεράσματα. Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας πληροφορίες, πραγματοποιώντας αυτοψία στο σημείο όπου υποτίθεται ότι είχε σημειωθεί η επίθεση και εξετάζοντας αναλυτικά το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό, κατέληξαν ότι η καταγγελία δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.

Η έρευνα έδειξε ότι οι δύο δράστες που περιέγραφε ο 50χρονος δεν υπήρξαν ποτέ. Αντίθετα, προέκυψε ότι ο ίδιος είχε προκαλέσει τα εγκαύματα στον εαυτό του και στη συνέχεια κατέθεσε εν γνώσει του ψευδή στοιχεία, καταμηνύοντας παράλληλα την πρώην σύντροφό του για πράξη που δεν είχε διαπράξει.

Η ομολογία και οι κατηγορίες

Μετά τα ευρήματα της έρευνας, ο 50χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι η ιστορία περί δολοφονικής επίθεσης σε βάρος του ήταν κατασκευασμένη, με αποτέλεσμα να βρεθεί από τη θέση του φερόμενου θύματος στη θέση του κατηγορουμένου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση, η οποία θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες Αρχές. Αφού συνελήφθη, αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, ενώ παράλληλα διατάχθηκε να υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση.

Η σύνδεση με την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας

Η εξέλιξη της συγκεκριμένης υπόθεσης συνδέεται με τα γεγονότα που είχαν προηγηθεί τον Μάιο, όταν ο ίδιος 50χρονος είχε κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία ύστερα από καταγγελία της 58χρονης πρώην συντρόφου του.

Η καταγγελία αφορούσε περιστατικό της 10ης Μαΐου 2026. Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει η γυναίκα, ο 50χρονος επισκέφθηκε την κατοικία της με αφορμή την παραλαβή προσωπικών αντικειμένων και ακολούθησε έντονη λεκτική και σωματική αντιπαράθεση. Κατά τους ισχυρισμούς της, τη χτύπησε στο πρόσωπο, την έριξε στο πάτωμα, της τράβηξε τα μαλλιά ενώ είχε εμφανιστεί κρατώντας μπουκάλι με την ένδειξη «υδροχλωρικό οξύ», το περιεχόμενο του οποίου, όπως κατήγγειλε, εκτοξεύτηκε στο πρόσωπό της. Ωστόσο, η σύσταση του υγρού δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ, καθώς δεν διαπιστώθηκαν εγκαύματα. Για την υπόθεση εκείνη είχε ασκηθεί δίωξη σε βάρος του και η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

Η καταγγελία που υπέβαλε ο 50χρονος τον Ιούνιο, σύμφωνα με την οποία είχε δεχθεί δολοφονική επίθεση κατόπιν υποκίνησης της ίδιας γυναίκας, φαίνεται να εντάσσεται στο πλαίσιο της μεταξύ τους αντιπαράθεσης.

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