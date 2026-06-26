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26.06.2026 18:28

Παραδόθηκε στην Εισαγγελία εμπλεκόμενος στη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα

26.06.2026 18:28
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Παραδόθηκε στην Εισαγγελία ένας από τους εμπλεκόμενους στη συμπλοκή που σημειώθηκε στην Καλλιθέα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό 15χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν συνελήφθη, καθώς είχε παρέλθει το χρονικό όριο του αυτοφώρου, ενώ πρόκειται να οδηγηθεί απευθείας ενώπιον του εισαγγελέα στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας.

Την ίδια ώρα, βαρύτατες κατηγορίες αντιμετωπίζει ο 17χρονος συλληφθέντας για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική ο 15χρονος δέχθηκε μαχαιριά κάτω από την καρδιά ενώ δεν φέρεται να προηγήθηκε πάλη. Δράστης και θύμα ήταν μέλη ομάδων που βρίσκονταν σε ανταγωνισμό για το ποιος θα επικρατήσει στην πλατεία.

Ο 17χρονος υποστήριξε ότι ήταν σε άμυνα και ότι δεν κατάλαβε πως σκότωσε τον 15χρονο.  «Το θύμα έβγαλε ένα μαχαίρι και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μας. Αντέδρασα γιατί θα με χτυπούσε. Δεν ήθελα να τον σκοτώσω», κατέθεσε. Στη συνέχεια ξεφορτώθηκε το μαχαίρι, πετώντας το σε κάδο. 

Στη συμπλοκή συμμετείχαν συνολικά 17 άτομα. Η ομάδα στην οποία συμμετείχε το θύμα αποτελούταν από τρία άτομα και προστέθηκαν στην πορεία και άλλα πέντε. Η ομάδα στην οποία συμμετείχε ο δράστης αποτελούταν από 8 άτομα

Ο 15χρονος ταυτοποιήθηκε μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων, καθώς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Τραγικές φιγούρες οι γονείς του που τον αναζητούσαν από νωρίς το πρωί. Η παρέα του 15χρονου τελικά είπε στη μητέρα του να πάει στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο όπου έμαθε ότι το παιδί της ήταν νεκρό.

Έχουν συλληφθεί τα 7 από τα 17 άτομα που συμμετείχαν στο περιστατικό, συμπεριλαμβανομένου του δράστη. 

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για: 

Παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία

Ανθρωποκτονία με δόλο.

Συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου που προκλήθηκε θάνατος και – επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.06.2026 19:17
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