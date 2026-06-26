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26.06.2026 17:42

Φωτιά σε διάζωμα στον Κηφισό – Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα προς Λαμία

26.06.2026 17:42
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Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, καθώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο διαχωριστικό διάζωμα.

Η φωτιά εντοπίζεται στο ύψος της γέφυρας Βρυούλων, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς  Λαμία.

Η φωτιά σε συνδυασμό με την επιχείρηση κατάσβεσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχουν προκαλέσει έντονη δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων, με την ουρά των αυτοκινήτων να μεγαλώνει συνεχώς.

Στο σημείο έχουν σπεύσει άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες καταβάλλουν προσπάθειες για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της.

Οδηγίες προς τους οδηγούς

Οι αρχές συνιστούν στους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από το συγκεκριμένο σημείο, εάν αυτό είναι εφικτό, και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων που βρίσκονται στο πεδίο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Λόγω του καπνού που υπάρχει στην ατμόσφαιρα και της κινητικότητας των πυροσβεστικών οχημάτων, η ορατότητα και οι συνθήκες οδήγησης στον Κηφισό είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένες, καθιστώντας απαραίτητη την αυξημένη προσοχή για την αποφυγή κάποιου τροχαίου ατυχήματος.

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