Επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του Χαντζή: Εκδήλωσε σύνδρομο επανασίτισης – Κάλεσμα για συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από τον Ευαγγελισμό 

Αναγκαία κρίθηκε η διακομιδή του Αριστοτέλη Χαντζή από ΜΕΘ στο Γενικό Νοσοκομείο Γεννηματάς σε ΜΕΘ στο Γενικό Νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Ο Αριστοτέλης Χαντζής ήταν σε απεργία πείνας επί 140 ημέρες, που οδήγησε στην απώλεια του 44% του σωματικού του βάρους.

Η κατάσταση της υγείας του είναι εξαιρετικά κρίσιμη, σύμφωνα με την ενημέρωση της Κοινότητας Κατειλημμένων Προσφυγικών. Πλέον ζυγίζει 36,2 κιλά και λόγω της παρατεταμένης ασιτίας και παρουσιάζει σοβαρό συνδρόμο επανασίτισης και πολυοργανική ανεπάρκεια.

Οι θεράποντες ιατροί δίνουν μάχη για να αντιμετωπίσουν μια σειρά από βαριά ιατρικά ζητήματα, όπως καρδιακή βλάβη, ηπατική δυσπραγία, ραβδομυόλυση, καταστολή του μυελού των οστών και έντονες ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Ο ασθενής παρουσιάζει, ακόμα, αναπνευστική ανεπάρκεια, η οποία καθιστά αναγκαία τη χορήγηση οξυγόνου με τη μέθοδο high-flow.

Η Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση σε αλληλεγγύη στον σύντροφο τους Αρίστο, σήμερα στις 16:30, έξω από το νοσοκομείο του Ευαγγελισμού επί της οδού Υψηλάντου, στο ύψος του πάρκου.

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