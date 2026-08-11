Δημήτρης Τσέκερης: Η ΕΛ.Α.Σ έχει σχέδιο για μείωση των τιμολογίων ρεύματος κατά 30% – Συνέντευξη του τομεάρχη Ενέργειας στο topontiki.gr

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Η ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα, μέχρι στιγμής έχει παρουσιάσει δύο προτάσεις για την ακρίβεια στην ενέργεια. Η πρώτη, αφορά το πρόγραμμα Ελάχιστης Εγγυημένης Ποσότητας Ηλεκτρικής Ενέργειας και η δεύτερη, την ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων σε κάθε Περιφέρεια στο πλαίσιο του σχεδίου «Αριστοτέλης» για τη μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση.

Το topontiki.gr, ζήτησε από τον τομεάρχη Ενέργειας του κόμματος, Δημήτρη Τσέκερη, να μας εξηγήσει πού οφείλεται η ακρίβεια στο ρεύμα και η ενεργειακή φτώχεια που συνεπάγεται παρά τη μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ, κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης για τη μείωση της τιμής του ρεύματος αλλά και να σχολιάσει για ποιους λόγους οι ΑΠΕ εν έτει 2026 προκαλούν μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις.

Ο τομεάρχης Ενέργειας της ΕΛ.Α.Σ, επισημαίνει ότι «η ακρίβεια στο ρεύμα δεν είναι κάποιου είδους “ανωτέρα βία” ή φυσικό φαινόμενο — έχει τη σφραγίδα των κυβερνητικών επιλογών και αποτυπώνει μία πραγματικότητα που τη ζούμε όλοι μας», αναλύει τις κυβερνητικές επιλογές που ευθύνονται για το γεγονός ότι η φθηνή πράσινη ενέργεια δεν περνάει στους λογαριασμούς και εξηγεί ότι η μείωση κατά 30% των τιμολογίων ρεύματος δεν είναι ευχολόγιο.

Ο Δημήτρης Τσέκερης, είναι μηχανολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ, με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στις βιώσιμες ενεργειακές τεχνολογίες από το Πολυτεχνείο της Δανίας (DTU). Έχει διατελέσει ειδικός σύμβουλος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του ΔΕΔΔΗΕ και της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών. Σήμερα εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα στους τομείς της ενέργειας και του κλίματος, ενώ συμμετέχει ενεργά στο κίνημα των ενεργειακών κοινοτήτων.

Αναλυτικά η συνέντευξη που παραχώρησε στο topontiki.gr.

1] Η χώρα μας έχει ακριβό ρεύμα παρά τη μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ. Παράλληλα έχει υψηλό ποσοστό, περίπου 20%, ενεργειακής φτώχειας. Για ποιο λόγο το φθηνό και καθαρό ρεύμα από τις ΑΠΕ δεν περνά στους λογαριασμούς όσο θα μπορούσε και θα έπρεπε;

Η ακρίβεια στο ρεύμα δεν είναι κάποιου είδους «ανωτέρα βία» ή φυσικό φαινόμενο — έχει τη σφραγίδα των κυβερνητικών επιλογών και αποτυπώνει μία πραγματικότητα που τη ζούμε όλοι μας. Τα στοιχεία της Eurostat είναι αποκαλυπτικά για το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι πολίτες: οι λογαριασμοί ρεύματος στην Ελλάδα εκτινάχθηκαν πάνω από 50% σε απόλυτες τιμές το 2025 σε σχέση με το 2019 (233,6 €/MWh, έναντι 155,1 €/MWh- Dataset: NRG_PC_204, Consumer band: DC (2 500–4 999 kWh), Taxes: Including all taxes and levies). Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση κρατά τη χώρα καθηλωμένη στην τελευταία θέση της Ε.Ε. στην ενεργειακή φτώχεια (19%), μαζί με τη Βουλγαρία, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να βρίσκεται στο 9.2%. Μόνο που η Βουλγαρία βελτιώνει τη θέση της, ενώ στην Ελλάδα η κατάσταση επιδεινώνεται. Υπενθυμίζεται πως το 2015 η ενεργειακή φτώχεια ήταν στα επίπεδα του 30% και μειώθηκε στο 18% το 2019. Όμως το ερώτημα παραμένει. Γιατί έχουμε τόσο υψηλές τιμές ενώ 50% και πλέον της ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από ΑΠΕ;

Ο βασικός λόγος είναι η μεγάλη συμμετοχή και επιρροή του φυσικού αερίου στη διαμόρφωση των τιμών στη χώρα μας, το οποίο αποτελεί συχνά την οριακή τεχνολογία του συστήματος και, ως εκ τούτου, διαμορφώνει την τιμή χονδρικής για το σύνολο της αγοράς, σπρώχνοντας τις τιμές προς τα πάνω. Ο άλλος λόγος είναι η πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην ανάπτυξη της αποθήκευσης, με αποτέλεσμα να περικόπτονται τεράστιες ποσότητες πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας με πολύ χαμηλές ή ακόμα και μηδενικές τιμές (περί τις 1.9 TWh το 2025 με αυξητικές τάσεις για το 2026) που θα μπορούσαν, αν είχαμε επαρκή αποθήκευση, να οδηγήσουν σε περιορισμό της χρήσης μονάδων φυσικού αερίου και άρα σε μείωση ή συγκράτηση των τιμών. Οι πρόσφατες δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού για την καθυστέρηση της αποθήκευσης με το επιχείρημα της προστασίας του καταναλωτή, αποτελούν στην ουσία παραδοχή πως η καθυστέρηση αποτελεί πολιτική επιλογή. Αντί λοιπόν να επιταχύνουμε την αποθήκευση, η κυβέρνηση επέλεξε την καθυστέρηση, το κόστος όμως αυτής της επιλογής το πληρώνουν οι πολίτες, και μάλιστα πολύ ακριβά.

Τέλος, εργαλεία όπως οι ενεργειακές κοινότητες απαξιώθηκαν, κόβοντας ουσιαστικά τη δυνατότητα πολιτών, αγροτών, αυτοδιοίκησης να μειώσουν σημαντικά τα κόστη για την ενέργεια που χρησιμοποιούν. Τελευταίο αλλά καθόλου έσχατο, η απώλεια του πλειοψηφικού ελέγχου και η μετατροπή της ΔΕΗ σε μια κατεξοχήν ιδιωτικοοικονομική επιχείρηση έχει αποδυναμώσει σημαντικά τον ρόλο της ως εργαλείου άσκησης ενεργειακής πολιτικής, προσανατολισμένη κατά βάση στο να παράγει κέρδη και μερίσματα στους μετόχους της στις πλάτες των ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ‘’διαφημίζοντας’’ μάλιστα τις υψηλές τιμές ως επενδυτική ευκαιρία στην πρόσφατη ΑΜΚ.

2] Ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο 7ο OT FORUM έκανε λόγο για σχέδιο της ΕΛ.Α.Σ με στόχο τη μείωση κατά 30% των λογαριασμών ρεύματος. Ποια είναι τα μέτρα που μπορούν να οδηγήσουν σε αυτό τον στόχο;

Οι τιμές του ρεύματος πρέπει να μειωθούν, για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη ξεκινήσει η επεξεργασία συγκεκριμένων δομικών παρεμβάσεων στην αγορά ενέργειας. Ο στόχος της μείωσης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας είναι στον πυρήνα του προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ. και αποτελεί βασική προτεραιότητα, εντός ενός συνολικού πλαισίου μείωσης του κόστους ζωής, στο οποίο δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα.

Η μείωση των τιμολογίων κατά 30% δεν είναι ευχολόγιο, αλλά αποτέλεσμα συγκεκριμένων δομικών παρεμβάσεων στην αγορά ενέργειας που πατάνε σε υπαρκτές κοινωνικές ανάγκες. Και είναι αυτές ακριβώς οι παρεμβάσεις τις οποίες η κυβέρνηση αρνείται συστηματικά να εφαρμόσει.

Η δημόσια παρέμβαση μέσω του προγράμματος Ελάχιστης Εγγυημένης Ποσότητας Ηλεκτρικής Ενέργειας κρίνεται απαραίτητη για τη θεραπεία δομικών στρεβλώσεων της αγοράς ενέργειας και την προστασία της κοινωνικής συνοχής. Ένα μέσο νοικοκυριό καταναλώνει περί τις 300 kWh μηνιαίως. Αυτό το βασικό μπλοκ κατανάλωσης θα εξασφαλίζεται σε σταθερή και χαμηλή τιμή, μέσω μακροχρόνιων συμβολαίων (PPAs) και άμεσης αξιοποίησης της χαμηλού κόστους παραγωγής από ΑΠΕ. Η εφαρμογή θα γίνει με κλιμακωτά εισοδηματικά κριτήρια με απόλυτη προτεραιότητα στους πλέον ευάλωτους συμπολίτες μας.

Θέτουμε δηλαδή το βασικό επίπεδο κατανάλωσης εκτός των διακυμάνσεων του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, αξιοποιώντας τις χαμηλές τιμές παραγωγής ενέργειας από τις ΑΠΕ, θωρακίζοντας τα νοικοκυριά και από εξωγενείς κρίσεις, δημιουργώντας ένα πλαίσιο σταθερότητας και προβλεψιμότητας. Αυτό θα γίνει αξιοποιώντας εργαλεία που έχουν θεσπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλες οι λεπτομέρειες αυτής της μεταρρύθμισης θα παρουσιαστούν σύντομα και αναλυτικά.

3] Στο σχέδιο «Αριστοτέλης» της ΕΛ.Α.Σ για τη μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση προβλέπεται η συγκρότηση ενεργειακής κοινότητας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Πώς μπορεί να λειτουργήσει και τι οικονομικά οφέλη θα έχει για τους δήμους.

Το σχέδιο «Αριστοτέλης» προτείνει μία μεγάλη προοδευτική τομή στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αποτελεί μία εμβληματική μεταρρύθμιση. Η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην πράσινη μετάβαση δεν είναι μια αυθαίρετη ιδέα, αλλά ευρωπαϊκή κατεύθυνση: η Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση και τον πολιτικό στόχο του REPowerEU, προκρίνει τη συγκρότηση τουλάχιστον μίας Ενεργειακής Κοινότητας σε κάθε (ευρωπαϊκή) πόλη άνω των 10.000 κατοίκων, για να μειωθούν τα κόστη ενέργειας αλλά και για να επιταχυνθεί η μετάβαση, θωρακίζοντας τις οικονομίες μας από τις συνεχείς γεωπολιτικές κρίσεις και διακυμάνσεις των ορυκτών καυσίμων, στις οποίες η Ευρώπη είναι απολύτως εκτεθειμένη, εξ ου και οι πρόσφατες ανακοινώσεις περί θωράκισης. Το 2018, η χώρα μας δημιούργησε το πλαίσιο για τις ενεργειακές κοινότητες, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως παράδειγμα καλής πρακτικής, τόσο για το περιεχόμενό του, όσο και για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για να ψηφιστεί. Δυστυχώς, έχει περιέλθει σε τέλμα με ευθύνη της κυβέρνησης, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την απένταξη του προγράμματος Απόλλων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κόστους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Ενώ η Ευρώπη δείχνει τον δρόμο της ενεργειακής δημοκρατίας, η ελληνική κυβέρνηση επιλέγει να κρατά τους Δήμους ομήρους των υψηλών τιμολογίων. Το σχέδιο «Αριστοτέλης» έρχεται να εφαρμόσει στην πράξη αυτή την ευρωπαϊκή επιλογή, μετατρέποντας την αυτοδιοίκηση από απλό καταναλωτή σε παραγωγό φθηνής και καθαρής ενέργειας. Έτσι οι Δήμοι θα μπορούν να καλύψουν τις δημοτικές ενεργειακές τους ανάγκες (π.χ. δημοτικός φωτισμός, αντλιοστάσια, σχολεία και αθλητικά κέντρα) μέσω ενεργειακού συμψηφισμού. Ενδεικτικά, αν μια ενεργειακή κοινότητα καλύπτει ένα σημαντικό μέρος της κατανάλωσης του δημοτικού φωτισμού και των αντλιοστασίων, η εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ετησίως, ανάλογα με το μέγεθος του Δήμου και το έργο. Αυτό με τη σειρά του απελευθερώνει πόρους για τον Δήμο, που μπορούν να ανακατευθυνθούν άμεσα σε κοινωνικές δράσεις, παιδικούς σταθμούς και σχολικές μονάδες, τοπικές υποδομές ή μείωση των δημοτικών τελών. Επιπλέον, αποτελεί ένα εργαλείο στα χέρια των Δήμων για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, ενώ οι Δήμοι -λόγω εγγύτητας- έχουν άμεση γνώση των τοπικών αναγκών και μπορούν να στοχεύσουν καλύτερα τις κοινωνικές παρεμβάσεις. Φυσικά, για να υλοποιηθεί μία τέτοια μεταρρύθμιση, απαιτείται και η διάθεση ηλεκτρικού χώρου και η στήριξη στο επίπεδο της υλοποίησης αυτών των έργων.

Σε κάθε περίπτωση, πεποίθησή μας είναι πως όταν δίνεις τη δυνατότητα στην Αυτοδιοίκηση να παράγει τη δική της ενέργεια, επιστρέφεις το όφελος της πράσινης μετάβασης απευθείας στους πολίτες.

4] Οι ΑΠΕ και ειδικά τα αιολικά – αλλά προσφάτως και τα φωτοβολταϊκά -, εγείρουν μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό. Και πώς μπορεί να αντιστραφεί μια αντίληψη που δείχνει να παγιώνεται.

Οι κοινωνικές αντιδράσεις συμπυκνώνουν το ερώτημα της κατανομής των ωφελειών της ενεργειακής μετάβασης, που είναι μεν αναγκαία, αλλά δεν υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες, αλλά κυρίως ένα μονόπλευρο επενδυτικό αφήγημα που λίγο αφορά την πλειοψηφία των πολιτών· είναι δηλαδή το αντεστραμμένο είδωλο μίας άδικης μετάβασης που δεν έχει την κοινωνική δικαιοσύνη στον πυρήνα του σχεδιασμού της. Αντί οι ΑΠΕ να αντιμετωπίζονται ως το μοναδικό ώριμο εργαλείο για φθηνό ρεύμα, ενεργειακή ανεξαρτησία και θωράκιση απέναντι σε διεθνείς κρίσεις εντός ενός πλαισίου επιταχυνόμενης κλιματικής κρίσης, η κυβέρνηση τις μετέτρεψε σε αποδιοπομπαίο τράγο της δικής της αποτυχίας, καθώς οι πολίτες όχι μόνο δεν καρπώνονται τα οφέλη, αλλά επιβαρύνονται δυσανάλογα. Εμάς μας ενδιαφέρει να πείσουμε τους πολίτες πως ο δρόμος που προτείνουμε είναι πράσινος, κοινωνικά δίκαιος, επιστημονικά ορθός, περιβαλλοντικά ισορροπημένος και πολιτικά εφικτός. Από τη διάχυση των ωφελειών των ΑΠΕ στους λογαριασμούς του ρεύματος, την ενίσχυση του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων και της ενεργειακής δημοκρατίας, την δημιουργία πλαισίου πραγματικής διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες -σε αντίθεση με την περιφρόνηση που εισπράττουν-, τους αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους και ελέγχους, την θωράκιση των υποδομών (π.χ. υπογειοποιήσεις καλωδίων εκεί που απαιτείται) και την ορθή χωροθέτηση. Έτσι ανακτάς την εμπιστοσύνη της κοινωνίας, όχι με τη λογική του διαίρει και βασίλευε. Μέσω μίας πραγματικά δίκαιης μετάβασης.

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