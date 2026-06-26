Δολοφονία στην Καλλιθέα: Από μαχαιριά κάτω από την καρδιά πέθανε ο 15χρονος – Ο δράστης υποστηρίζει ότι ήταν σε άμυνα 

Βαρύτατες κατηγορίες αντιμετωπίζει ο 17χρονος συλληφθέντας για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική ο 15χρονος δέχθηκε μαχαιριά κάτω από την καρδιά ενώ δεν φέρεται να προηγήθηκε πάλη. Δράστης και θύμα ήταν μέλη ομάδων που βρίσκονταν σε ανταγωνισμό για το ποιος θα επικρατήσει στην πλατεία.

Ο 17χρονος υποστήριξε ότι ήταν σε άμυνα και ότι δεν κατάλαβε πως σκότωσε τον 15χρονο. «Το θύμα έβγαλε ένα μαχαίρι και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μας. Αντέδρασα γιατί θα με χτυπούσε. Δεν ήθελα να τον σκοτώσω», κατέθεσε. Στη συνέχεια ξεφορτώθηκε το μαχαίρι, πετώντας το σε κάδο.

Στη συμπλοκή συμμετείχαν συνολικά 17 άτομα. Η ομάδα στην οποία συμμετείχε το θύμα αποτελούταν από τρία άτομα και προστέθηκαν στην πορεία και άλλα πέντε. Η ομάδα στην οποία συμμετείχε ο δράστης αποτελούταν από 8 άτομα.

Ο 15χρονος ταυτοποιήθηκε μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων, καθώς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Τραγικές φιγούρες οι γονείς του που τον αναζητούσαν από νωρίς το πρωί. Η παρέα του 15χρονου τελικά είπε στη μητέρα του να πάει στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο όπου έμαθε ότι το παιδί της ήταν νεκρό.

Έχουν συλληφθεί τα 7 από τα 17 άτομα που συμμετείχαν στο περιστατικό, συμπεριλαμβανομένου του δράστη.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για:

Ανθρωποκτονία με δόλο.

Συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου που προκλήθηκε θάνατος και – επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή.

Παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία

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