Προφυλακίστηκε ο 43χρονος για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη 

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 43χρονος δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη μετά την απολογία του ενώπιον Εισαγγελέα και Ανακριτή.

Ο 43χρονος ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια της Σταυρούλας και ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πρόθεση να τη σκοτώσει.

Έξω από τα δικαστήρια έχει συγκεντρωθεί πλήθος που φώναζε «Κάθαρμα», «δολοφόνε». Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, απάτη με υπολογιστή, ενταφιασμό χωρίς άδεια και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Το κίνητρο της δολοφονίας δεν έχει γίνει γνωστό. Ο 43χρονος υποστηρίζει ότι διατηρούσαν ερωτική σχέση με τη Σταυρούλα και ότι τον απείλησε πως θα μιλήσει στη γυναίκα του, αλλά δεν έχει γίνει πιστευτός.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Σταμάτη Μπελιβάνη ο θάνατος της επήλθε από τα χτυπήματα που δέχτηκε στο κεφάλι με κούτσουρο. Τα τραύματα που της κατάφερε με μαχαίρι ήταν επιφανειακά και εισχώρησαν στον θώρακα της.

Ο 43χρονος στη συνέχεια μετέφερε τη σορό της σε αγροτική περιοχή στον Βατόλακκο και την έθαψε δεμένη και φιμωμένη. Προκειμένου να δημιουργήσει την εντύπωση ότι είναι ζωντανή έκανε αναλήψεις με την καρτα της.

Το σπίτι του και το αυτοκίνητο του εξετάστηκαν με ειδικά φωτιστικά μέσα μεθόδου Bluestar, που εντοπίζουν τις κηλίδες αίματος. Οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι το γενετικό υλικό ανήκε στην 45χρονη.

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