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26.06.2026 09:38

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Σήμερα η απολογία του 43χρονου – Τα τρία σενάρια που εξετάζουν οι αρχές (video)

26.06.2026 09:38
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Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγείται σήμερα (26/6), ο 43χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, προκειμένου να απολογηθεί.

O 43χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, η οποία διώκεται σε βαθμό κακουργήματος. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί και επιπλέον κατηγορίες.

Ο κατηγορούμενος έχει ήδη ομολογήσει την πράξη του, έπειτα από τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, εμφανίζεται μετανιωμένος, γεγονός που –όπως υποστηρίζει η υπεράσπιση– συνέβαλε στην ομολογία του.

Ωστόσο, αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντικά, καθιστώντας την παραδοχή της πράξης ουσιαστικά αναπόφευκτη.

Τα πιθανά σενάρια

Όπως έγινε γνωστό χθες (25/6), λίγο πριν δολοφονηθεί, η 45χρονη είχε αποκτήσει 50.000 ευρώ και η αστυνομία εξετάζει εάν ο δράστης είχε πρόσβαση σε αυτό το ποσό.

Τα χρήματα προήλθαν από πώληση περιουσιακού στοιχείου και η Σταυρούλα Λεβεντάκη φέρεται να σκόπευε να δώσει το συγκεκριμένο ποσό – ή ένα σημαντικό μέρος αυτών των χρημάτων – στους γονείς της που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω προχωρημένης ηλικίας.

Εντούτοις, από τις 50.000 ευρώ δεν έδωσε κάποιο ποσό στους γονείς της, ενώ βρέθηκαν χιλιάδες ευρώ σε μετρητά στο κοντέινερ του δολοφόνου που ήταν στο χωράφι που έθαψε τη Σταυρούλα. Συγκεκριμένα μέσα στο κοντέινερ εντοπίστηκαν 5.000 ευρώ σε μετρητά και 9.135 ευρώ επίσης σε μετρητά, σε δύο διαφορετικά σημεία.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, η αστυνομία, αμφισβητώντας την εκδοχή του δράστη ότι είχε παράνομο δεσμό με το θύμα, εξετάζει τρία σενάρια για τα χρήματα της Σταυρούλας, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο μέρος από αυτά να αποτελούν τα μετρητά στο κοντέινερ. Το πρώτο είναι ο δράστης να έκλεψε τη Σταυρούλα πριν ή μετά τη δολοφονία της, το δεύτερο να δανείστηκε χρήματα και το τρίτο να την έπεισε με κάποιο τρόπο να του δώσει λεφτά.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.06.2026 09:59
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