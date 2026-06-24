Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Τα βίντεο και τα πειστήρια που «πρόδωσαν» τον δράστη – Πώς οδηγήθηκαν οι Αρχές στην εξιχνίαση της υπόθεσης

Κρίσιμα στοιχεία από κάμερες ασφαλείας, καθώς και τα ίχνη αίματος στο σπίτι του 43χρονου που εντοπίστηκαν με την αξιοποίηση της ειδικής τεχνικής ανίχνευσης bluestar, οδήγησαν στην εξιχνίαση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά Κρήτης. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν, επίσης, οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του κατηγορούμενου, ο οποίος έχει ομολογήσει την πράξη του.

Στις 30 Μαΐου, στις 16:18 το απόγευμα, καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας οι τελευταίες κινήσεις της 45χρονης. Η Σταυρούλα Λεβεντάκη εμφανίζεται να περπατά κρατώντας σακούλες με ψώνια, σε απόσταση περίπου 80 μέτρων από την κατοικία του 43χρονου ενοικιαστή της και μετέπειτα δολοφόνου της.

Κατά τη διάρκεια εκτεταμένων ερευνών στο εσωτερικό της οικίας του, στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών εντόπισαν σειρά πειστηρίων, από τα οποία προέκυψε το συμπέρασμα ότι το θύμα, αν και εισήλθε στο σπίτι, δεν αποχώρησε ποτέ.

«Μέσα στα δύο πρώτα 24ωρα, οι αστυνομικοί είχαν στοχεύσει στον συγκεκριμένο άνθρωπο και στη συγκεκριμένη οικία, καθώς κατάφεραν να βρουν βιντεοληπτικό υλικό, παρόλο που είχε διαγραφεί το βασικό βιντεοληπτικό υλικό από τον κατηγορούμενο», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο EΡTnews.

«Μέσα σε 24ωρες είχαμε καταφέρει να έχουμε και τις πρώτες απαντήσεις από στοιχεία τα οποία είχαν καθαριστεί επιμελώς από το δράστη, καθώς έκανε μεγάλη προσπάθεια να καλύψει τα ίχνη του», πρόσθεσε.

Τα κρίσιμα ευρήματα και οι αντιφάσεις του 43χρονου

Η πρώτη έρευνα στην οικία του 43χρονου πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου και έφερε στο «φως» σημαντικά ευρήματα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος πάνω σε κοντάρι σκούπας που βρισκόταν ακουμπισμένο στον τοίχο, καθώς και σε δύο πόρτες, μία στο μπάνιο και μία ανάμεσα σε κουζίνα και σαλόνι.

Στον χώρο της κουζίνας, μέσα στα απορρίμματα, βρέθηκε άδειο μπουκάλι aqua forte. Επιπλέον, στην κρεβατοκάμαρα εντοπίστηκαν ίχνη σε ντουλάπι επίπλου, στο σημείο πάνω από την τηλεόραση, αλλά και στους τοίχους δεξιά και αριστερά από το κρεβάτι.

Παράλληλα, ερευνήθηκε και το πάρκινγκ της οικίας, όπου βρέθηκαν λευκά δεματικά τύπου tie wraps και μεγάλες μαύρες σακούλες απορριμμάτων, όμοιες με εκείνες που χρησιμοποίησε ο δράστης για τη μεταφορά της σορού της 45χρονης.

Με τη χρήση εξειδικευμένων μεθόδων ανίχνευσης βιολογικών ιχνών bluestar, ένα 24ωρο αργότερα, στις 18 Ιουνίου, οι Αρχές προχώρησαν σε έρευνα στο μπλε βαν του κατηγορούμενου. Εκεί εντοπίστηκαν ίχνη βιολογικού υλικού και αίματος, με τις εργαστηριακές εξετάσεις να ταυτοποιούν το γενετικό υλικό της 45χρονης στον χώρο της καρότσας.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι μετά την είσοδο της γυναίκας στο σπίτι ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός. Ο κατηγορούμενος, στην αρχική του κατάθεση, ισχυρίστηκε πως δεν είχε απομακρυνθεί από την οικία, ωστόσο στη συμπληρωματική του κατάθεση ανέφερε ότι είχε μεταβεί για να ταΐσει τις κότες του, χωρίς οι ισχυρισμοί του να γίνουν πιστευτοί.

Οι κινήσεις του καταγράφηκαν τελικά από κάμερες ασφαλείας, οι οποίες τον εμφανίζουν την ημέρα της δολοφονίας να μετακινείται με το μπλε βαν σε διάφορα σημεία της Κρήτης, ενώ στο όχημα φέρεται να βρισκόταν η σορός της γυναίκας. Την επόμενη ημέρα, άλλες καταγραφές τον δείχνουν να οδηγεί, αφού είχε ήδη θάψει τη Σταυρούλα σε χωράφι.

Ο 43χρονος, που έχει ομολογήσει τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.

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