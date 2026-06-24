Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Πώς επιχείρησε ο 43χρονος να παραπλανήσει τις Αρχές – Οι αντιφάσεις που τον πρόδωσαν

Κομβικό ρόλο στην πορεία των ερευνών για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη, έπαιξαν οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του 43χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη. Αυτό ήταν το πρώτο στοιχείο που ώθησε τους αστυνομικούς να στρέψουν το ενδιαφέρον τους προς τον 43χρονο, καθώς τα λεγόμενά του δεν ταυτίζονταν ούτε μεταξύ τους ούτε με τα δεδομένα που είχαν ήδη συλλεχθεί.

Οι αποκλίσεις αφορούσαν τόσο την τελευταία φορά που ισχυρίστηκε ότι είδε τη Σταυρούλα, όσο και τις κινήσεις του την ημέρα της εξαφάνισης. Παράλληλα, οι περιγραφές του για τον χαρακτήρα και την καθημερινότητα της 45χρονης ερχόταν σε αντίθεση με μαρτυρίες συγγενών, φίλων και τρίτων προσώπων, αλλά και με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, τα οποία σταδιακά ανέτρεπαν βασικούς ισχυρισμούς του.

Το χρονικό της τελευταίας συνάντησης με τη 45χρονη

Στην αρχική του κατάθεση, όταν ο 43χρονος ρωτήθηκε για το πότε είδε τελευταία φορά τη Σταυρούλα, απάντησε: «Την είδα την ημέρα που θεωρείται ότι εξαφανίστηκε, 29-05-2026. Ήρθε από μόνη της στο σπίτι μου. Ήρθε γύρω στις 16:45 και έκατσε για δυο – τρία λεπτά. Σίγουρα όχι πάνω από τρία λεπτά… Κρατούσε δυο πλαστικές σακούλες, οι οποίες δεν γνωρίζω τι είχαν μέσα, ήταν χρωματιστές, δεν ήταν διάφανες και μια μικρή, μιας χρήσεως διάφανη σακούλα που μέσα είχε 4-6 αυγά. Μετά έμαθα από τον αδερφό της, ότι της τα είχε δώσει ένας Αλβανός που της κάνει διάφορες δουλειές».

Ωστόσο, το υλικό από βίντεο δείχνει τη Σταυρούλα με σακούλες στα χέρια να κατευθύνεται προς το σπίτι του 43χρονου στις 30 Μαΐου.

Σε δεύτερη εξέταση, δύο ημέρες αργότερα, κλήθηκε να διευκρινίσει αν είναι πιθανό να την είδε στις 30 αντί για τις 29 Μαΐου. Εκείνος επέμεινε: «Το θυμάμαι γιατί το ανέφερα και στη γυναίκα μου το βράδυ της 29-05-2026, όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο, ότι είχε έρθει η Σταυρούλα και τσέκαρε το σπίτι. Το ίδιο είπα και στον αδερφό της Σταυρούλας τον Γιάννη, όταν μου τηλεφώνησε γύρω στις 3 ή 4 Ιουνίου και με ρωτούσε για την αδερφή του αν την έχω δει. Με ρώτησε αν την έχω δει και μου είπε ότι εξαφανίστηκε η παλαβή. Εγώ τότε του ανέφερα ότι 29-05 είχε έρθει για να δει το σπίτι και εκείνος μου είπε “Θα γκρεμίσεις τους τοίχους; Τι μπορείς να κάνεις σε ένα σπίτι”».

Την ίδια στιγμή, ο αδερφός της Σταυρούλας ανέφερε ότι η εξαφάνισή της τοποθετείται στις 30 Μαΐου: «… στις 30-05-2026 και όχι στις 29-05-2026 που δήλωσα αρχικά, η αδελφή μου έχει φύγει από το σπίτι της, καθώς νωρίτερα εκείνη την ημέρα και περίπου στις 14:00 είχε περάσει από την περιοχή του Βαρύπετρου ώστε να πληρώσει ένα εργάτη και έκτοτε εξαφανίστηκε και απενεργοποίησε και το κινητό της τηλέφωνο».

Ο χρόνος εξαφάνισης δεν επιβεβαιώνεται μόνο από τον αδερφό της, αλλά και από ένορκη κατάθεση άνδρα από την Αλβανία. Όπως δήλωσε: «Στις 30/05 με πήρε το μεσημέρι μια φορά, στις 13:07 από ό,τι είδα στο κινητό μου αλλά δεν το άκουσα… Όταν είδα την κλήση την πήρα εγώ… Με ρώτησε επίσης αν μπορούσα να της πάω πέντε αυγά, όχι παραπάνω… Πήγα στο σπίτι μου πήρα αυγά, γύρω στα οκτώ με δέκα και πήγα στο σπίτι, το πατρικό της Σταυρούλας… Της έδωσα τα αυγά, θυμάμαι ότι επί λέξει μου είπε “Ευχαριστώ, δεν έπρεπε τόσα”», επιβεβαιώνοντας ότι κρατούσε σακούλα με αυγά, όπως είχε αναφέρει και ο κατηγορούμενος.

Οι ισχυρισμοί του 43χρονου για τις κινήσεις του και την εικόνα της Σταυρούλας

Αντιφάσεις καταγράφονται και για το τι έκανε ο κατηγορούμενος μετά την αποχώρηση της Σταυρούλας από το σπίτι του. Αρχικά υποστήριξε: «Ναι θυμάμαι πολύ καλά. Δεν είχα κανονισμένη κάποια άλλη δική μου δουλειά και έμεινα όλη την υπόλοιπη ημέρα στο σπίτι. Έκανα το μπάνιο μου και χαλάρωσα. Δεν βγήκα για την υπόλοιπη μέρα. Το ίδιο έκανα και χθες. Λέω ότι και χθες κάθισα γιατί η τυπική μου μέρα περιλαμβάνει ξύπνημα νωρίς το πρωί, πηγαίνω στη δουλειά μου, γυρνάω το μεσημέρι, μπορεί να έχω κανονίσει και άλλες δουλειές μου και να τις κάνω και από πεντέμισι το απόγευμα μέχρι να νυχτώσει, ενδιάμεσα κάποια στιγμή, πηγαίνω στο Φ. και ταΐζω τις κότες μου. Εκείνη την ημέρα είχα μείνει σπίτι και δεν έφυγα».

Δύο ημέρες αργότερα, ωστόσο, άλλαξε εκδοχή: «Δεν με επισκέφθηκε κάποιος. Κατά τις 19:30 – 20:00 βγήκα με το μπλε κλουβάκι και πήγα στο Φ. όπου έχω τις κότες μου».

Αντίστοιχες αντιφάσεις εμφανίζονται και στους ισχυρισμούς του για τη Σταυρούλα, την οποία περιέγραψε ως άνθρωπο που ασκούσε έλεγχο στο σπίτι. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Η Σταυρούλα ήθελε να έχει τον έλεγχο σε ό,τι αφορούσε στο σπίτι. Πέρα από το ενοίκιο που είμαστε πάντα συνεπείς και είχε τον έλεγχο, έλεγχε και τα υπόλοιπα. Για παράδειγμα αν και ο λογαριασμός του ρεύματος είναι στο όνομά μου, ήθελε πάντα να της στέλνω το λογαριασμό και την εξόφλησή του».

Μάρτυρας όμως τον αντέκρουσε λέγοντας: «Δεν ήταν άνθρωπος, που έλεγχε. Όχι, δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Ίσα ίσα, όποτε μπορούσε, ερχόταν και η ίδια να βοηθήσει, μου κρατούσε καμιά φορά φαγητό και καφέ, ενώ αν δεν είχε χρήματα, γιατί πολλές φορές έκανε παράπονα, ότι δεν είχε λεφτά, δεν θα με έβαζε να κάνω δουλειά, αν δεν μπορούσε να με πληρώσει».

Σε άλλο σημείο, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι η 45χρονη παραμελούσε τον εαυτό της, λέγοντας πως «…φαινόταν ότι ως γυναίκα παραμελούσε τον εαυτό της αλλά και ως άνθρωπος γενικότερα παραμελούσε την υγιεινή της». Αντίθετα, φίλη της κατέθεσε: «Η Σταυρούλα ως γυναίκα, εμφανισιακά ήταν πάντα προσεγμένη. Τα ρούχα της φροντισμένα και καθαρά και τα μαλλιά της πιασμένα, όσες φορές την έχω δει, σε κοτσίδα. Πέρα από το σπίτι, την έχω συναντήσει τυχαία στο δρόμο και έδειχνε και τότε περιποιημένη».

Έτερη μάρτυρας επιβεβαίωσε τα όσα είχε πει η φίλη της 45χρονης, λέγοντας για τη Σταυρούλα ότι: «Μου έδωσε την εντύπωση ενός ήσυχου ανθρώπου, χαμογελαστή, ευδιάθετη καθαρή και περιποιημένη στην εμφάνισή της. Φορούσε απλά ρούχα και είχε πιασμένα όμορφα τα μαλλιά της».

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