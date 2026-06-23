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23.06.2026 15:01

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Η τελευταία φωτογραφία της 45χρονης πριν τη δολοφονία της (photos/videos)

23.06.2026 15:01
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Μία φωτογραφία της Σταυρούλας Λεβεντάκη, να κατευθύνεται προς το σπίτι όπου διέμενε ο 43χρονος λίγες ώρες πριν τη δολοφονία της, είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας.

Στη φωτογραφία, που είναι από κάμερα ασφαλείας, φαίνεται η 45χρονη να κρατά σακούλες στα χέρια καθώς κατευθυνεται στο σπίτι το οποίο της ανήκε και νοίκιαζε στον καθ’ ομολογίαν δολοφόνο της.

«Η γυναίκα του είναι χειρότερο τέρας απ’ αυτόν»

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε στην εισαγγελία Χανίων ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη, για τον οποίο εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία.

«Βρωμιάρη, δολοφόνε, με σκυμμένο το κεφάλι έπρεπε να εισαι» φώναζαν συγκεντρωμένοι έξω από τα γραφεία της Εισαγγελίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή για την κατοχή δενδρυλλίων κάνναβης, τα οποία βρέθηκαν σε χώρο που φέρεται να διατηρούσε μαζί με άλλο άτομο.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος ενοικίαζε κατοικία της 45χρονης, την περασμένη Κυριακή ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε στις Αρχές το σημείο, όπου είχε κρύψει το πτώμα της το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη και πολύ κακή κατάσταση.

«Η γυναίκα του είναι χειρότερο τέρας κι απ’ αυτόν»

Συντετριμμένοι συγγενείς και φίλοι της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ζητούν δικαιοσύνη για τη στυγερή δολοφονία της 45χρονης.

«Έιναι ένα τέρας. Η γυναίκα του είναι ακόμα χειρότερο τέρας από αυτόν» τόνισε ο αδερφός της Γιάννης στο zarpanews.gr.

Στο μεταξύ αύριο στις 11 στο Βαρύπετρο θα γίνει η εξόδιος ακολουθία της γυναίκας

Σοκ και αποτροπιασμός

Στο μεταξύ σοκ και αποτροπιασμό εξακολουθούν να προκαλούν στην τοπική κοινωνία όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τις συνθήκες δολοφονίας της άτυχης 45χρονης

Η γυναίκα φαίνεται πως υπέστη πολύωρο μαρτύριο πριν χάσει τη ζωή της, ενώ η εξιχνίαση της υπόθεσης ήρθε μέσα από κρίσιμα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η Σταυρούλα Λεβεντάκη υπέστη χτυπήματα που, μεμονωμένα δεν ήταν θανατηφόρα. Αρχικά δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι με μπουκάλι μπίρας, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν δύο μαχαιριές κοντά στην καρδιά, οι οποίες χαρακτηρίζονται επιφανειακές.

Το τελικό και μοιραίο πλήγμα αποδίδεται στο χτύπημα με κούτσουρο στο κεφάλι, το οποίο και επέφερε τον θάνατό της.

«Σκέφτηκα τελείωσε, έφυγε και θα ηρεμήσω. Μετά ξεκίνησε πάλι και φώναζε βοήθεια, βοήθεια, με ακούει κανένας; Πήγα και πήρα ένα κούτσουρο, τη χτύπησα στο κεφάλι δύο φορές σίγουρα και εκεί έμεινε και δεν ξανά μίλησε καθόλου», είπε κυνικά ο ενοικιαστής που τη σκότωσε.

Μετά τη δολοφονία, ο κατηγορούμενος φέρεται να τοποθέτησε τη σορό σε σακούλες, να την έδεσε και να τη μετέφερε με όχημα σε χωράφι στον Βατόλακκο. Εκεί, αφού έσκαψε λάκκο, προχώρησε στην ταφή της.

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