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23.06.2026 14:41

Αιγάλεω: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

23.06.2026 14:41
pyrosvestiki

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε εργοστάσιο πλαστικών στο Αιγάλεω, με μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής να επιχειρεί στο σημείο για την κατάσβεσή της.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14:00 στον πρώτο όροφο του εργοστασίου και μέχρι στιγμής δεν έχει επεκταθεί σε άλλους ορόφους. Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

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