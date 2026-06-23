Αιγάλεω: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε εργοστάσιο πλαστικών στο Αιγάλεω, με μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής να επιχειρεί στο σημείο για την κατάσβεσή της.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14:00 στον πρώτο όροφο του εργοστασίου και μέχρι στιγμής δεν έχει επεκταθεί σε άλλους ορόφους. Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

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