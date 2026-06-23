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23.06.2026 13:17

Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε ο 57χρονος για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, στη φυλακή και οι δύο συγκατηγορούμενοί του

23.06.2026 13:17
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Προφυλακιστέος κρίθηκε, με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, ο 57χρονος πρώην αυτοδιοικητικός από τη Μεσαρά, ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο 57χρονος, που μέχρι σήμερα τελούσε σε κατ’ οίκον περιορισμό, οδηγείται πλέον στη φυλακή, μετά τη νέα δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην τοπική κοινωνία της Μεσαράς.

Για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι ο 32χρονος γιος του 57χρονου και ένας 59χρονος βοσκός της οικογένειας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία των φυσικών αυτουργών της ανθρωποκτονίας.

Η υπόθεση αφορά τον θάνατο του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου, ο οποίος κατέληξε στις 23 Μαρτίου, έπειτα από 21 ημέρες νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου.

Στα πρώτα στάδια της έρευνας, οι πληροφορίες έκαναν λόγο για πιθανό ατύχημα. Ωστόσο, η εξέλιξη των ερευνών οδήγησε τις αρχές σε διαφορετικά συμπεράσματα.

Από τις 17 Απριλίου, όταν η υπόθεση ανατέθηκε σε εξειδικευμένους αστυνομικούς της Ασφάλειας Ηρακλείου, ξεκίνησε εκτεταμένη διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων.

Στο πλαίσιο αυτό υποβλήθηκαν σειρά αιτημάτων προς τις εισαγγελικές αρχές και τα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να εξεταστούν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκαν μαρτυρικές καταθέσεις, αλλά και το ιστορικό των έντονων αντιπαραθέσεων που φέρεται να υπήρχαν στην περιοχή για ζητήματα αγροζημιών και κτηνοτροφικών διαφορών.

Καθοριστικής σημασίας για την πορεία της υπόθεσης θεωρείται η ιατροδικαστική έκθεση, σύμφωνα με την οποία τα σοβαρά και συντριπτικά τραύματα που έφερε ο 49χρονος στο κρανίο δεν συνάδουν με απλή πτώση, αλλά παραπέμπουν σε βίαιη εγκληματική ενέργεια.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται και το παρελθόν του 32χρονου γιου του 57χρονου, ο οποίος κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος είχε βρεθεί στο παρελθόν στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω της σύνδεσής του με την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη, που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη πριν από έντεκα χρόνια στα Ιωάννινα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι συγκαταλεγόταν μεταξύ των Κρητικών σπουδαστών που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών για το συστηματικό bullying σε βάρος του 20χρονου σπουδαστή.

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