Σήμερα, Δευτέρα (22/6), αναμένεται να γίνει γνωστή η απόφαση του αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου Ηρακλείου για την ποινική μεταχείριση του 57χρονου πατέρα για την υπόθεση του θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη από το Απεσωκάρι Ηρακλείου.

Ο 57χρονος, που βρίσκεται στο μεταξύ σε κατ’ οίκον περιορισμό, κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονία από πρόθεση, με φυσικούς αυτουργούς τον γιο του, 32 ετών, και τον 59χρονο βοσκό τους.

Οι δύο τελευταίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την ίδια υπόθεση. Και οι τρεις ισχυρίζονται ότι είναι αθώοι και δεν έχουν εμπλοκή στον θανάσιμο τραυματισμό του 49χρονου Αλέξανδρου.

Σε δηλώσεις του την Πέμπτη (18/6) έξω από τα δικαστήρια, ο συνήγορος υπεράσπισης του 57χρονου Γιώργος Κοκοσάλης, ανέφερε ότι θα εκπλαγεί αρνητικά αν το Δικαστικό Συμβούλιο αποφανθεί υπέρ της προσωρινής κράτησης του πελάτη του.

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