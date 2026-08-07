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07.08.2026 09:20

Ιαπωνία: Απίστευτο βίντεο από χειρουργείο την ώρα του σεισμού των 7,1 Ρίχτερ – Η αντίδραση των γιατρών

07.08.2026 09:20
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Στη δημοσιότητα δόθηκε ένα συγκλονιστικό βίντεο από χειρουργείο νοσοκομείου στην Ιαπωνία, το οποίο καταγράφει τις δραματικές στιγμές κατά τη διάρκεια του σεισμού των 7,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 28 Ιουλίου.

Την ώρα της ισχυρής σεισμικής δόνησης βρισκόταν σε εξέλιξη χειρουργική επέμβαση σε ασθενή υπό γενική αναισθησία, με την κάμερα του χειρουργείου να καταγράφει τα πάντα να κλυδωνίζονται.

Δύο μέλη της χειρουργικής ομάδας προστάτευσαν τον ασθενή

Στα πλάνα από το νοσοκομείο στην πόλη Κουμαμότο φαίνεται πως, εξαιτίας της έντασης του σεισμού, ήταν εξαιρετικά δύσκολο τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τον εξοπλισμό να παραμείνουν σταθεροί.

Δύο μέλη της χειρουργικής ομάδας έσπευσαν να συγκρατήσουν το χειρουργικό τραπέζι και να προστατεύσουν τον ασθενή, ενώ η αίθουσα συνέχιζε να σείεται.

Η επέμβαση συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, η χειρουργική επέμβαση διακόπηκε προσωρινά λόγω του σεισμού.

Λίγο αργότερα, ωστόσο, συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Το συγκεκριμένο νοσοκομείο επέστρεψε στην κανονική του λειτουργία στις 5 Αυγούστου.

Δεκάδες νεκροί και περισσότεροι από 120 τραυματίες

Ο ισχυρός σεισμός έπληξε το νότιο ιαπωνικό νησί Κιούσου το απόγευμα της 28ης Ιουλίου, τοπική ώρα.

Από τη σεισμική δόνηση έχασαν τη ζωή τους περίπου 38 άνθρωποι, ενώ περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν. Παράλληλα, προκλήθηκαν σημαντικές καταστροφές.

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