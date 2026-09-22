Alco: Ποιοι είναι οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί της κυβέρνησης

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Στη δημοφιλία των υπουργών της κυβέρνησης εστιάζει το β΄ μέρος της δημοσκόπησης της Alco για λογαριασμό του Alpha. Oι πολίτες κλήθηκαν να αξιολογήσουν τους υπουργούς της κυβέρνησης, παράλληλα διατύπωσαν ανησυχία για τα ελληνοτουρκικά και κυρίως για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου με τη γείτονα χώρα, ενώ τοποθετήθηκαν και για τη συμφωνία για την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Συγκεκριμένα, στο ερώτημα ποιους δύο θεωρούν οι πολίτες τους πιο επιτυχημένους υπουργούς της κυβέρνησης, στην πρώτη θέση -μετά τον «κανένα» ο οποίος συγκεντρώνει 54%- βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με 23%, ενώ ακολουθεί ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης με 15%.

Τρίτος καταγράφεται ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με 8% και τέταρτος ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης με 7%.

Ακολουθούν με 4% η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Οι αναφορές σε άλλους υπουργούς συγκεντρώνουν συνολικά 10% και ένα 3% προτίμησε να απαντήσει «Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ».

Σε αντίστοιχη ερώτηση μόνο για πρόσωπα που δήλωσαν ψηφοφόροι της ΝΔ, ο Νίκος Δένδιας καταγράφεται και πάλι πρώτος στο 53%, ενώ ο Κυριάκος Πιερρακάκης ακολουθεί με 37%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Άδωνις Γεωργιάδης με 32% και ακολουθεί ο Κωστής Χατζηδάκης με 17%. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συγκεντρώνει 10%, η Νίκη Κεραμέως 8% και ο Βασίλης Κικίλιας 7%. Οι αναφορές σε άλλους υπουργούς φτάνουν συνολικά στο 21%, η απάντηση «κανένας» απαντά στο 2% και το «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ» στο 1%.

Τι πιστεύουν για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Οι πολίτες ερωτήθηκαν επίσης για τη σημασία την οποία δίνουν στη συμφωνία για το σύστημα αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας «Ασπίδα του Αχιλλέα». Το 20% θεωρεί την υπογραφή της συμφωνίας «πολύ» σημαντική και το 40% «αρκετά» σημαντική. Αντίθετα, 14% απαντά «λίγο» και 11% «καθόλου», ενώ 15% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Ανησυχία για «θερμό επεισόδιο» με την Τουρκία

Στο ερώτημα «Σας ανησυχεί το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου με την Τουρκία;», το 51% απαντά «ναι», έναντι 41% που απαντά «όχι», ενώ το 8% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες

Ξεχωριστό κεφάλαιο της έρευνας αφορά τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Στην ερώτηση εάν υπάρχει στο κοινωνικό περιβάλλον των συμμετεχόντων πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει επιχειρηθεί τηλεφωνική ή ηλεκτρονική απάτη, το 38% απαντά «ναι», το 58% «όχι» και 4% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

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