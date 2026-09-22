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Η επιθυμία των πολιτών να τερματιστούν οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Ιράν καταγράφεται στο τρίτο μέρος της δημοσκόπησης της MRB για το OPEN.

Οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι η Τεχεράνη έχει το ηθικό πλεονέκτημα στη σύγκρουση Ιράν-ΗΠΑ. Παράλληλα, αποδοκιμάζουν την επιλογή της κυβέρνησης να διακόψει τις σχέσεις με τη Ρωσία, προκρίνοντας μία πιο «ευέλικτη πολιτική».

Στο ερώτημα για το τι πρέπει να γίνει στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας, το 65,5% απαντά ότι θα πρέπει να υπάρξει άμεσα συμφωνία τερματισμού του πολέμου, ακόμη και αν χρειαστεί η Ουκρανία να παραχωρήσει μεγάλο μέρος εδαφών της. Αντίθετα, το 15,4% θεωρεί ότι ο πόλεμος πρέπει να συνεχιστεί μέχρι την τελική νίκη της Ουκρανίας και την αποχώρηση της Ρωσίας από τα ουκρανικά εδάφη, ενώ 19,1% απαντά «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Όχι σε στήριξη της Ουκρανίας

Σημαντικές είναι και οι απαντήσεις για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία στηρίζει στρατιωτικά και οικονομικά την Ουκρανία. Το 55% δηλώνει ότι διαφωνεί με αυτή την πολιτική, με το 37,7% να απαντά «σίγουρα διαφωνώ» και το 17,3% «μάλλον διαφωνώ». Στον αντίποδα, 35,8% συμφωνεί με την ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία: 14,6% «σίγουρα» και 21,2% «μάλλον». Το 9,2% δεν παίρνει θέση.

Η θετική στάση απέναντι στη στρατιωτική και οικονομική στήριξη της Ουκρανίας διαφοροποιείται ανάλογα με την κομματική προτίμηση των ερωτηθέντων. Καταγράφεται στο 56,6% μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ, στο 43,8% του ΠΑΣΟΚ, στο 29,2% της ΕΛΑΣ, στο 10% της ΕΛΠΙΔΑ, στο 9,3% του ΚΚΕ, στο 26,6% της Ελληνικής Λύσης και στο 46,9% της Πλεύσης Ελευθερίας. Στους αναποφάσιστους το αντίστοιχο ποσοστό είναι 31,4%.

Προκρίνουν ευέλικτη πολιτική με τη Ρωσια

Ακόμη πιο χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις στην άποψη ότι «η Ελλάδα έπρεπε να είχε ακολουθήσει μια πιο ευέλικτη πολιτική στον πόλεμο της Ουκρανίας, ώστε να μη διαρρήξει τους δεσμούς της με τη Ρωσία». Με τη συγκεκριμένη θέση συμφωνεί συνολικά το 59,6% των ερωτηθέντων. Ειδικότερα, 35,6% δηλώνει ότι «σίγουρα συμφωνεί» και 24% ότι «μάλλον συμφωνεί». Διαφωνεί το 30%, ενώ 10,4% δεν απαντά.

Στην ίδια ερώτηση, συμφωνεί το 44,9% των ψηφοφόρων της ΝΔ, το 60,9% του ΠΑΣΟΚ, το 71,5% της ΕΛΑΣ, το 86,1% της ΕΛΠΙΔΑ, το 62,2% του ΚΚΕ, το 76,6% της Ελληνικής Λύσης και το 57,4% της Πλεύσης Ελευθερίας. Μεταξύ των αναποφάσιστων το ποσοστό διαμορφώνεται στο 46,6%.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στα ερωτήματα που αφορούν τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Στο δίλημμα για το εάν πρέπει να συνεχιστεί η σύγκρουση μέχρι το Ιράν να δεχθεί συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα ή να σταματήσει και στη συνέχεια να αρχίσει συζήτηση για τα πυρηνικά, το 74,2% επιλέγει τη δεύτερη εκδοχή.

Αναλυτικά, 46,2% απαντά ότι «σίγουρα» πρέπει να σταματήσει η σύγκρουση και στη συνέχεια να συζητηθεί το πυρηνικό ζήτημα και 28% ότι «μάλλον» πρέπει να ακολουθηθεί αυτή η οδός.

Μόλις 15,3% τάσσεται υπέρ της συνέχισης της σύγκρουσης μέχρι να δεχθεί το Ιράν συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ενώ 10,5% δεν τοποθετείται.

Το Ιράν έχει το ηθικό πλεονέκτημα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ερώτηση για το «ηθικό πλεονέκτημα» στη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν. Το 51,1% επιλέγει την απάντηση «το Ιράν, ως μια χώρα που αμύνεται απέναντι σε μια υπερδύναμη», ενώ 25,2% επιλέγει «τις ΗΠΑ, ως τη μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου». Το 23,7% απαντά «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Στο ερώτημα «ποιος ευθύνεται για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή», οι απαντήσεις των ερωτηθέντων κατανέμονται σε 50,4% για τις ΗΠΑ, 21,4% για το Ισραήλ και 12,5% για το Ιράν, ενώ 15,7% δεν παίρνει θέση. Τα ποσοστά αποτυπώνουν αποκλειστικά τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στη συγκεκριμένη ερώτηση της δημοσκόπησης και όχι ανεξάρτητη αξιολόγηση της ευθύνης.

Ποιους συμμάχους εμπιστεύονται

Ξεχωριστό μέρος της έρευνας εξετάζει πόσο οι Έλληνες πολίτες εμπιστεύονται συγκεκριμένες χώρες «για την καλή εξέλιξη των πραγμάτων στην Ελλάδα».

Για τη Γαλλία, 40,2% απαντά ότι μάλλον ή σίγουρα την εμπιστεύεται, 33,4% κρατά ουδέτερη στάση και 22,6% δηλώνει ότι μάλλον ή σίγουρα δεν την εμπιστεύεται.

Για τη Ρωσία, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 30,3% εμπιστοσύνη, 17,6% ουδέτερη στάση και 46,6% δυσπιστία, ενώ για την Κίνα 29,9% εκφράζει εμπιστοσύνη, 31,9% ούτε εμπιστοσύνη ούτε δυσπιστία και 31,2% δυσπιστία. Στην περίπτωση του Ισραήλ, το 25,7% δηλώνει εμπιστοσύνη και το 47,1% δυσπιστία, ενώ για την Αγγλία τα ποσοστά είναι 22,1% και 42,9% αντίστοιχα. Για τη Γερμανία, το 21,6% δηλώνει ότι την εμπιστεύεται και το 47,3% ότι δεν την εμπιστεύεται. Για τις ΗΠΑ, εμπιστοσύνη εκφράζει το 19,3% και δυσπιστία το 49,5%, ενώ για την Ουκρανία τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 18,9% και 48,5%. Στο Ιράν, εμπιστοσύνη δηλώνει το 8,6% και δυσπιστία το 60,3%. Για την Τουρκία, τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται σε 4,8% και 78,8%.

Η έρευνα καταγράφει σημαντικές αποκλίσεις και ανά κομματική προτίμηση. Στην ερώτηση για τη Γαλλία, εμπιστοσύνη δηλώνει το 55% των ψηφοφόρων της ΝΔ, 49% του ΠΑΣΟΚ, 37,5% της ΕΛΑΣ, 18% της ΕΛΠΙΔΑ, 29,1% του ΚΚΕ, 41,9% της Ελληνικής Λύσης και 37% της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ μεταξύ των αναποφάσιστων το ποσοστό είναι 24,5%.

Για τη Ρωσία, μεταξύ των κομματικών ομάδων που εμφανίζονται στην κάρτα της MRB, εμπιστοσύνη δηλώνει το 19,1% της ΝΔ, 31,9% του ΠΑΣΟΚ, 46,1% της ΕΛΑΣ, 50,3% της ΕΛΠΙΔΑ, 39,2% του ΚΚΕ και 47,3% της Ελληνικής Λύσης, ενώ στους αναποφάσιστους το ποσοστό είναι 25,9%.

Η MRB ζήτησε επίσης από τους πολίτες να αξιολογήσουν την πολιτική ξένων ηγετών ως προς τα συμφέροντα της Ελλάδας.

Πρώτος σε δημοφιλία ο Μακρόν

Για τον Εμανουέλ Μακρόν, το 41,3% έχει σίγουρα ή μάλλον θετική άποψη, το 25% ούτε θετική ούτε αρνητική και το 24,3% αρνητική, ενώ 9,4% δεν απαντά.

Για τον Βλαντίμιρ Πούτιν, 24,1% εκφράζει θετική γνώμη, 22,6% ουδέτερη και 42% αρνητική. Για την Τζόρτζια Μελόνι, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 24%, 37,8% και 25%, ενώ για τον Σι Τζινπίνγκ 23,9%, 38,1% και 19,1%.

Για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, θετική άποψη εκφράζει το 19,7%, ουδέτερη το 24,2% και αρνητική το 46,4%. Για τον Ντόναλντ Τραμπ, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 15,9%, 22,4% και 52,6%.

Για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, 15,2% αξιολογεί θετικά την πολιτική του ως προς τα συμφέροντα της Ελλάδας, 23,5% ούτε θετικά ούτε αρνητικά και 51,1% αρνητικά. Για τον Φρίντριχ Μερτς, τα ποσοστά είναι 8,3%, 30,3% και 46,8%, ενώ για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 3,3%, 9% και 81,6% αντίστοιχα.

Στην επιμέρους ανάλυση για τον Εμανουέλ Μακρόν, θετική γνώμη εκφράζει το 69,8% των ψηφοφόρων της ΝΔ, 55,7% του ΠΑΣΟΚ, 39,5% της ΕΛΑΣ, 36,5% της ΕΛΠΙΔΑ, 26,8% του ΚΚΕ, 37,3% της Ελληνικής Λύσης και 19,1% της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ στους αναποφάσιστους το ποσοστό είναι 27,7%.

Για τον Βλαντίμιρ Πούτιν, μεταξύ των ομάδων που εμφανίζονται στη σχετική κάρτα, θετική γνώμη δηλώνει το 17,5% των ψηφοφόρων της ΝΔ, 29,8% του ΠΑΣΟΚ, 17,7% της ΕΛΑΣ, 23,2% της ΕΛΠΙΔΑ, 14,1% του ΚΚΕ και 67,9% της Ελληνικής Λύσης, ενώ στους αναποφάσιστους το ποσοστό είναι 13,5%.

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