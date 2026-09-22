Μακρόν από τον ΟΗΕ: Το θέαμα στη Γάζα μάς ντροπιάζει όλους

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Την ανάγκη να ενισχυθεί η πολυμερής συνεργασία και να αποτραπεί η επικράτηση του «νόμου της ζούγκλας» έθεσε στο επίκεντρο της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Εμανουέλ Μακρόν, ασκώντας παράλληλα έντονη κριτική στα «δύο μέτρα και δύο σταθμά» που, όπως ανέφερε, χαρακτηρίζουν τη διεθνή τάξη.

Ο Γάλλος πρόεδρος κάλεσε τα κράτη να αποφασίσουν αν θέλουν να κινηθούν προς έναν κόσμο όπου υπερισχύει η ισχύς ή να υπερασπιστούν τις αρχές για τις οποίες δημιουργήθηκαν τα Ηνωμένα Έθνη. «Δεν θα υποκύψουμε στη μοιρολατρία, στην ηττοπάθεια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της μεταρρύθμισης του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπου η Γαλλία διαθέτει μόνιμη έδρα. Όπως υποστήριξε, η αδυναμία του οργάνου να αντιδράσει αποτελεσματικά σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. «Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε αυτή τη νέα τάξη ατιμωρησίας», είπε.

Η συγκεκριμένη ομιλία αποτελεί την τελευταία του Μακρόν στη Γενική Συνέλευση υπό την ιδιότητα του προέδρου της Γαλλίας, καθώς η θητεία του ολοκληρώνεται τον προσεχή Μάιο. Από το βήμα του ΟΗΕ ζήτησε επιστροφή στις θεμελιώδεις αρχές του Οργανισμού και αναφέρθηκε στις διαφορετικές αντιμετωπίσεις που, όπως είπε, παρατηρούνται ανάμεσα στην προστασία της κυριαρχίας δυτικών κρατών και εκείνης χωρών στη Μέση Ανατολή και άλλες περιοχές.

Στο επίκεντρο η Γάζα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακα, επισημαίνοντας ότι παραβιάζονται για ακόμη μία φορά τα «πιο θεμελιώδη δικαιώματα» των Παλαιστινίων και καλώντας τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

Ο Μακρόν αναφέρθηκε επίσης στη «λεγόμενη ειρήνη» στη Γάζα, σημειώνοντας ότι «δεν έχει ανοίξει κανέναν ανθρωπιστικό διάδρομο».

Για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είναι «ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους».

Πρόταση για διπλό μορατόριουμ στην Ουκρανία

Ο Μακρόν αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Ουκρανία και πρότεινε την εφαρμογή ενός διπλού μορατόριουμ, τόσο από την Ουκρανία, όσο και από τη Ρωσία, με στόχο την προστασία του άμαχου πληθυσμού.

«Πρέπει να προστατεύσουμε τον άμαχο πληθυσμό και γι’ αυτό θα θέλαμε να εκφράσουμε την υποστήριξή μας σε ένα διπλό μορατόριουμ, ένα μορατόριουμ στα πλήγματα κατά ενεργειακών και μη στρατιωτικών υποδομών», δήλωσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε να υπάρξει αντίστοιχη συμφωνία για την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας που μεταφέρει σιτηρά στη Μαύρη Θάλασσα.

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