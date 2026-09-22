Ηγουμενίτσα: Πορεία μνήμης για την 25χρονη Πηνελόπη – Το πρωί της Τετάρτης η κηδεία της (Photos)

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Στους δρόμους της Ηγουμενίτσας βγήκαν το απόγευμα της Τρίτης, 22/9, κάτοικοι της πόλης, τιμώντας τη μνήμη της 25χρονης Πηνελόπης, η οποία δολοφονήθηκε το βράδυ της Κυριακής, 20/9, από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της.

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Δημαρχείου, έπειτα από κάλεσμα της «Πρωτοβουλίας Γυναικών Ηγουμενίτσας». Σύμφωνα με την ΕΡΤ, άνθρωποι κάθε ηλικίας συμμετείχαν στην κινητοποίηση, εκφράζοντας την οργή και τη θλίψη τους για τη δολοφονία της νεαρής γυναίκας.

Το μήνυμα κατά των γυναικοκτονιών

Με πανό στα χέρια, οι συγκεντρωμένοι έστειλαν το δικό τους μήνυμα ενάντια στη βία κατά των γυναικών. Μεταξύ άλλων αναγράφονταν τα συνθήματα «Ούτε μία λιγότερη, καμία άλλη δολοφονημένη» και «Οργή και θλίψη καμία άλλη να μη λείψει».

Η πορεία κατέληξε στον ποδηλατόδρομο της πόλης, στο σημείο όπου η 25χρονη έχασε τη ζωή της.

Η εξόδιος ακολουθία για την Πηνελόπη θα τελεστεί την Τετάρτη στις 11:00 το πρωί, στη Μεταμόρφωση Αττικής.

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