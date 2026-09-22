Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: Συγκλονίζουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή για την 25χρονη – Δέχθηκε 15 μαχαιριές, οι επτά πισώπλατες

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Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης η νεκροψία- νεκροτομή στην σωρό της άτυχης 25χρονης στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ιωαννίνων, από τον ιατροδικαστή Ιωάννη Αϊβατίδη.

Η νεαρή γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, δέχτηκε 15 μαχαιριές σε όλο το σώμα της, ενώ φαίνεται, πως προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη.

Θανάσιμες για εκείνη, ήταν οι δύο βαθιές μαχαιριές που δέχτηκε στον τράχηλο, καθώς προκάλεσαν μεγάλη αιμορραγία. Η 25χρονη βιολόγος δέχτηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη, οι οποίες προκάλεσαν βλάβες στα ζωτικά της όργανα, το συκώτι, στον αριστερό πνεύμονα και στο στομάχι.

Τα τραύματα που δέχτηκε η Πηνελόπη από το μαχαίρι τύπου σουγιά, μήκους 7,5 εκατοστών, καταδεικνύουν την αγριότητα της επίθεσης, το μένος του καθ’ ομολογία δράστη για εκείνη.

Το έγκλημα σημειώθηκε σε κιόσκι κοντά σε ποδηλατόδρομο της πόλης, όπου η νεαρή γυναίκα ζούσε και εργαζόταν. Στην υπόθεση προστίθενται πλέον τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, οι μαρτυρίες ανθρώπων από το περιβάλλον της 25χρονης, αλλά και οι αναρτήσεις που είχε κάνει η ίδια στα social media τις τελευταίες ημέρες πριν από τη δολοφονία της.

Ο 27χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει την πράξη του, αρχικά επιχείρησε να παραπλανήσει τις Αρχές, υποστηρίζοντας πως οι δύο τους είχαν δεχθεί επίθεση από κουκουλοφόρους. Η απολογία του έχει οριστεί για την Πέμπτη, 24/9.

Εισαγγελέας και ανακριτής μετέβησαν στο νοσοκομείο όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και για κατοχή ναρκωτικών.

Τα μηνύματα της 25χρονης στα social media

Η 25χρονη Πηνελόπη και ο 27χρονος είχαν χωρίσει περίπου έναν μήνα πριν από τη δολοφονία, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, εκείνος την απειλούσε. Συνάδελφοί της ανέφεραν πως μετά τον χωρισμό η 25χρονη ήταν ιδιαίτερα στενοχωρημένη.

Μέσα από τις αναρτήσεις της φαίνεται να αποτύπωνε την ψυχολογική της κατάσταση. Στις 21 Αυγούστου έγραψε: «Ο ίδιος άνθρωπος που με γοήτευσε, ο ίδιος άνθρωπος με απογοήτευσε», ενώ τέσσερις ημέρες αργότερα ανέφερε: «Δεν είναι να εμπιστεύεσαι ούτε τον εαυτό σου».

Έξι ημέρες πριν από τη δολοφονία της, η Πηνελόπη είχε κάνει ακόμη μία ανάρτηση, στην οποία έγραφε: «Η απόφαση που δεν πήρες είναι αυτή που δεν αλλάζει ποτέ».

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και το τελευταίο μήνυμα που δημοσίευσε την ημέρα του θανάτου της. Λίγες ώρες πριν από το έγκλημα, έγραψε: «Αν αγνοείς ένα πρόβλημα, δεν σταματάει να υπάρχει. Ε;».

Τι ανέφεραν οι άνθρωποι που γνώριζαν την 25χρονη

Η νεαρή γυναίκα είχε εγκατασταθεί στην Ηγουμενίτσα περίπου ενάμιση χρόνο πριν, λόγω της εργασίας της. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ετοιμαζόταν να έρθει στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να ξεκινήσει το μεταπτυχιακό της.

Η σπιτονοικοκυρά της μίλησε στο Live News για τον χαρακτήρα της 25χρονης, λέγοντας: «Ξεχωριστή. Τι να σου πω; Πάρα πολύ καλή. Ερχόταν αυτός και έμενε για λίγο διάστημα και έφευγε. Δεν τους ακούσαμε ούτε να μαλώνουν, ούτε τίποτα. Αλλά τώρα στο τέλος χώρισαν».

Συνάδελφός της ανέφερε για τη ζωή και την επαγγελματική της πορεία: «Είχε σπουδάσει και ήταν βιολόγος, είχε έρθει να εργαστεί στο Αττικό Μετρό. Ήταν πάρα πολύ καλό κορίτσι. Ένα καλό κορίτσι, μορφωμένο, που εργαζόταν στο Αττικό Μετρό. Είχε τις ευκαιρίες της και εμείς προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να το συνειδητοποιήσουμε».

Στο Live News μίλησε και γειτόνισσα του 27χρονου, περιγράφοντας όσα είχε αντιληφθεί στη γειτονιά: «Φασαρίες κάνανε. Έκανε φασαρίες αυτός, έκανε. Φωνές ακούγαμε. Φωνές, φασαρίες, αυτά. Τσακωνόταν, αλλά εμείς δεν μπορούσαμε να δούμε μέσα τι γινότανε. Φώναζε. Κάποιες στιγμές φώναζε, αλλά δεν ξέρω με ποιον τσακωνόταν».

Ο θείος της Πηνελόπης, από την πλευρά του, απέρριψε όσα είχαν ακουστεί σχετικά με οικονομικές διαφορές, δηλώνοντας: «Αυτά είναι άσχημα πράγματα. Πρέπει να μπει ένα τέλος, αλλά δυστυχώς… Δεν είχαν θέμα οικονομικό και δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι όλα ψέματα».

Ο 27χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται υπό αστυνομική φρούρηση και, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει την 25χρονη.

Σημειώνεται ότι η δολοφονία της Πηνελόπης ήταν η 11η γυναικοκτονία που καταγράφεται στη χώρα από τις αρχές του 2026.

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