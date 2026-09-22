Μεντβέντεφ κατά Μερτς: «Ο πιο άχρηστος καγκελάριος της Γερμανίας – Ξεφορτωθείτε τον πριν σας σύρει σε πόλεμο με τη Ρωσία»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με ανάρτησή του στο Χ, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, εξαπολύει νέα επίθεση κατά του καγκελάριου της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, χαρακτηρίζοντάς τον «τον πιο άχρηστο καγκελάριο της Γερμανίας».

Αίσθηση ωστόσο, προκαλεί η φράση περί «πολέμου με τη Ρωσία», καθώς ο Μερτς έχει αναλάβει να επαναφέρει την Γερμανία στον χάρτη των μεγάλων στρατιωτικών δυνάμεων με δαπάνες ρεκόρ στον τομέα της Άμυνας.

«Ο Μερτς είναι μια τόσο αξιολύπητη ντροπή. Ο νεοναζισμός, η ρωσοφοβία και η εμμονή του με την Ουκρανία τον έχουν καταστήσει τον πιο άχρηστο καγκελάριο της Γερμανίας. Ακόμα και ο Σολτς φαίνεται καλύτερος σε σύγκριση. Γερμανοί, ξεφορτωθείτε τον πριν σας σύρει σε πόλεμο με τη Ρωσία. Ξέρετε τις συνέπειες τέτοιων πολέμων…», αναφέρει ο Μεντβέντεφ.

Merz is such a pathetic disgrace. His neo-Nazism, Russophobia and Ukraine obsession have made him Germany’s most useless chancellor. Even Scholz looks better by comparison. Germans, get rid of him before he drags you into war with Russia. You know the consequences of such wars… — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) September 22, 2026

Ο Μεντβέντεφ συχνά εξαπολύει λεκτικές επιθέσεις κατά του Μερτς, με μειωτικούς χαρακτηρισμούς και συγκρίνοντας τη ρητορική του με τη ναζιστική προπαγάνδα.

Διαβάστε επίσης:

Νέες απειλές των Φρουρών της Επανάστασης: Το Ιράν θα «εντείνει» τα αντίποινά του σε περίπτωση περαιτέρω αμερικανικών επιθέσεων

Κατρακυλά στο 29% ο Τραμπ: Σε ιστορικό χαμηλό η δημοτικότητά του για την εξωτερική πολιτική λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές

Ερντογάν στον ΟΗΕ: Επίλυση των ζητημάτων στο Αιγαίο με βάση το διεθνές δίκαιο – Ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους