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Με ανάρτησή του στο Χ, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, εξαπολύει νέα επίθεση κατά του καγκελάριου της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, χαρακτηρίζοντάς τον «τον πιο άχρηστο καγκελάριο της Γερμανίας».
Αίσθηση ωστόσο, προκαλεί η φράση περί «πολέμου με τη Ρωσία», καθώς ο Μερτς έχει αναλάβει να επαναφέρει την Γερμανία στον χάρτη των μεγάλων στρατιωτικών δυνάμεων με δαπάνες ρεκόρ στον τομέα της Άμυνας.
«Ο Μερτς είναι μια τόσο αξιολύπητη ντροπή. Ο νεοναζισμός, η ρωσοφοβία και η εμμονή του με την Ουκρανία τον έχουν καταστήσει τον πιο άχρηστο καγκελάριο της Γερμανίας. Ακόμα και ο Σολτς φαίνεται καλύτερος σε σύγκριση. Γερμανοί, ξεφορτωθείτε τον πριν σας σύρει σε πόλεμο με τη Ρωσία. Ξέρετε τις συνέπειες τέτοιων πολέμων…», αναφέρει ο Μεντβέντεφ.
Ο Μεντβέντεφ συχνά εξαπολύει λεκτικές επιθέσεις κατά του Μερτς, με μειωτικούς χαρακτηρισμούς και συγκρίνοντας τη ρητορική του με τη ναζιστική προπαγάνδα.
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