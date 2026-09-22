Βυτιοφόρο άδειαζε λύματα σε αγωγό ομβρίων – Προσήχθησαν 3 άτομα

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Tρία άτομα έχουν προσαχθεί και εξετάζονται από τις Αρχές για υπόθεση με βυτιοφόρο, το οποίο φέρεται να άδειαζε λύματα σε αγωγό ομβρίων σε πρατήριο καυσίμων.

Πρόκειται για τον οδηγό του βυτιοφόρου, υπήκοο Αλβανίας περίπου 40 ετών, τον ιδιοκτήτη του οχήματος, ημεδαπό περίπου 46 ετών, καθώς και τον ιδιοκτήτη του πρατηρίου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το βυτιοφόρο φέρεται να άδειαζε λύματα στον αγωγό ομβρίων του πρατηρίου, χωρίς να έχει εξακριβωθεί ακόμη το είδος των λυμάτων.

Οι τρεις προσαχθέντες εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης και να διαπιστωθεί εάν θα προκύψουν συλλήψεις.

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