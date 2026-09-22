search
ΤΡΙΤΗ 22.09.2026 17:33
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.09.2026 16:07

«Θέλω να πάω στον τάφο της κόρης μου και να της πω ότι οι υπεύθυνοι μπήκαν φυλακή» – Συγκλόνισαν οι καταθέσεις των συγγενών στη δίκη για τα Τέμπη

22.09.2026 16:07
Tempi

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με την κατάθεση της Μαρίας Ντόλκα, μητέρα της Αναστασίας Παπαγγελή, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

«Περίμενα 3,5 χρόνια. Σήμερα μιλάω για την κόρη μου Αναστασία» ανέφερε αρχικά η κα Ντόλκα προσθέτοντας μεταξύ άλλων: «Το παιδί μου είχε ασφυκτικό θάνατο. Χαροπάλευε για τέσσερα λεπτά κάτω από τα συντρίμμια. Δεν φανταζόμουν πού έβαλα το παιδί μου. Η Hellenic Train έστειλε “σαπάκια”. Που να φανταστώ ότι το τρένο ήταν ένα κινούμενο φέρετρο. Αν υπήρχαν αυτά τα συστήματα, τώρα δεν θα ήμουν εδώ. Είχαν προδιαγράψει τον θάνατο της. Εγώ, δεν το χρώσταγα το παιδί μου στον Καραμανλή».

Η κα Ντόλκα ευχαρίστησε τον Αντώνη Ψαρόπουλο, πατέρα της Μάρθης Ψαροπούλου και τον Κώστα Λακαφώση, μέλος της ΕΔΑΠΟ (Επιτροπή Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών), για τη συλλογή στοιχείων αμέσως μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα και ολοκλήρωσε την κατάθεσή της λέγοντας «Θέλω να φτάσει η μέρα που θα πάω στον τάφο της και θα της πω, μπήκαν φυλακή Αναστασία».

Στη σημερινή συνεδρίαση κατέθεσαν επίσης η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της Μάρθης Ψαροπούλου, ο πατέρας και νονός του βοηθού μηχανοδηγού τής επιβατικής αμαξοστοιχίας Νικόλαου Ναλμπάντη, Δημήτριος Ναλμπάντης και Παναγιώτης Βερζαμάνης, και η οικογένεια του Σωτήριου Καραγεωργίου.

Η κ. Καρυστιανού ξέσπασε αρκετές φορές σε κλάματα, μίλησε για την αλλοίωση του χώρου μετά τη σύγκρουση, την πυρόσφαιρα, τις ιατροδικαστικές εξετάσεις και την απαγόρευση των εκταφών, ενώ εξαπέλυσε βαριές καταγγελίες για τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη η ανάκριση.

«Αυτό που μπορώ να σας πω σίγουρα είναι το μπάζωμα. Η αλλοίωση του χώρου ενός εγκλήματος. Έχουμε φωτογραφίες με εκσκαφείς που αλλοίωναν τον χώρο», ανέφερε κατά την κατάθεσή της.

Όπως είπε, είχε απευθυνθεί στον εισαγγελέα προκειμένου να ρωτήσει πώς ήταν δυνατόν να τοποθετείται τσιμέντο σε έναν χώρο όπου είχε σημειωθεί ένα τόσο σοβαρό περιστατικό. «Για να μου απαντήσει πως 3 μέρες μετά θα μπει σε λειτουργία η γραμμή. Τον ρώτησα: έχετε πάει στον χώρο να τον δείτε; “Όχι”, μου είπε. Τότε πώς δώσατε άδεια να γίνει ό,τι έγινε; Σε 3 μέρες τελείωσε η έρευνα», ανέφερε. «Ήθελαν το γκαζόν να το κάνουν τσιμέντο», πρόσθεσε, περιγράφοντας τη συζήτηση που είχε με δικαστικό λειτουργό. Όπως είπε, ο ίδιος της ανέφερε τηλεφωνικά τι είχε συμβεί, με την ίδια να εμφανίζεται συγκινημένη κατά την περιγραφή της. «Θέλω να υπάρχει μια Δικαιοσύνη να κάνει καλά τη δουλειά της», ανέφερε.

«Το παιδί μου βρέθηκε 15 μέτρα μακριά. Τι τους τίναξε πέρα και τι τους έκαψε, αυτό ψάχνω. Ζητώ από το δικαστήριο την αλήθεια και την πραγματική τιμωρία των ενόχων αλλιώς η ύβρις παραμένει» κατέθεσε ο πατέρας τού Σωτήριου Καραγεωργίου, Δημήτριος Καραγεωργίου, ενώ η μητέρα του Μαρία Νατσούρα κατέθεσε: «Αυτό που ζητάμε είναι να βγει η αλήθεια και να τιμωρηθούν όλοι αυτοί που έφταιξαν. Πολλοί άνθρωποι δεν κάνανε σωστά την δουλειά τους. Τιμωρήστε τους αυστηρά για να παραδειγματιστούν όλοι».

Διαβάστε επίσης

Δίκη για τα Τέμπη: Λύγισε η Καρυστιανού – Έκανε σφοδρή επίθεση στον Μπακαΐμη, ζήτησε έρευνα για την πυρόσφαιρα

Θάνατος Μαζωνάκη: Ο Θεοδωρόπουλος θέλει να πάει σπίτι του με… «βραχιολάκι» – Μετά την γραμματέα καταθέτουν όλες οι εργαζόμενες στο «ιατρείο»

Ηγουμενίτσα: Σοκάρουν τα ιατροδικαστικά ευρήματα – Μέχρι και 8 φορές μαχαιρώθηκε πισώπλατα η Πηνελόπη – Προσπάθησε να αυτοκτονήσει ο δράστης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nadia giannakopoulou 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το «ναι μεν, αλλά» της Γιαννακοπούλου για τον Φαραντούρη

kne festival
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τετραήμερο εκδηλώσεων στο Πάρκο Τρίτση για το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή»

gaka_000
ΕΛΛΑΔΑ

 Η «ανειδίκευτη» Γάκα είχε δώσει βεβαίωση σε ανήλικη για την ψυχική υγεία της – Η απάντηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

GREEK_F16_NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικό F-16 συνετρίβη κοντά στην αεροπορική βάση Σπάνγκνταλεμ στη Γερμανία

keravnos1
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Κεραυνός σκότωσε κοπάδι στα Γιάννενα, ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε κτηνοτροφική μονάδα στο Σούλι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
petros-kousoulos
ΕΛΛΑΔΑ

O Πέτρος Κουσουλός για την εμπειρία του με τη Γάκα και τον Θεοδωρόπουλο: «Πέρασα και εγώ το κατώφλι της Καρνεάδου»

gaka-ioanna
ΕΛΛΑΔΑ

Πρώην συνεργάτης της γιατρού στο Κολωνάκι: «Ήμουν σίγουρος ότι θα πάθει κάποιος κάτι, την έχω δει να παλεύει 3 ώρες για να βρει μια φλέβα»

ekav-peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Γυναίκα έπαθε ανακοπή από κεραυνό που έπεσε κοντά της - Διασώστες προχώρησαν σε ΚΑΡΠΑ, μεταφέρεται σε νοσοκομείο

peripoliko_ekav
ΕΛΛΑΔΑ

Μια ώρα και 17 λεπτά έκανε το ασθενοφόρο να φτάσει στην Καρίτσα: «Είμαι ξυλοκόπος και μου έλεγαν να κάνω ΚΑΡΠΑ στο παιδί μου»

tsipras – androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεντροαριστερά: «Πάλι πάμε να χάσουμε;» – Πότε μπορεί να ανοίξει πραγματικά η συζήτηση για συνεργασία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 22.09.2026 17:33
nadia giannakopoulou 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το «ναι μεν, αλλά» της Γιαννακοπούλου για τον Φαραντούρη

kne festival
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τετραήμερο εκδηλώσεων στο Πάρκο Τρίτση για το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή»

gaka_000
ΕΛΛΑΔΑ

 Η «ανειδίκευτη» Γάκα είχε δώσει βεβαίωση σε ανήλικη για την ψυχική υγεία της – Η απάντηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

1 / 3