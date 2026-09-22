Ηγουμενίτσα: Σοκάρουν τα ιατροδικαστικά ευρήματα – Μέχρι και 8 φορές μαχαιρώθηκε πισώπλατα η Πηνελόπη – Προσπάθησε να αυτοκτονήσει ο δράστης

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη γυναικοκτονία της 25χρονης Πηνελόπης στην Ηγουμενίτσα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η νεαρή γυναίκα έφερε δύο τραύματα στην περιοχή του τραχήλου, καθώς και επτά με οκτώ μαχαιριές στην πλάτη, ενώ ο 27χρονος κατηγορούμενος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών και αναμένεται να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης.
Στο σημείο όπου έχασε τη ζωή της η 25χρονη μετέβη το ίδιο βράδυ ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ηπείρου, Ιωάννης Αϊβατίδης, προκειμένου να πραγματοποιήσει επιτόπια αυτοψία.
Τα στοιχεία για τα τραύματα της Πηνελόπης δείχνουν ότι έφερε:
Ο Ιωάννης Αϊβατίδης εξέτασε στη συνέχεια και τον 27χρονο, διαπιστώνοντας τραύματα τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι καταδεικτικά απόπειρας αυτοκτονίας.
Ειδικότερα, ο 27χρονος έφερε τραύματα αυτοτραυματισμού στο αριστερό ημιθωράκιο, κοντά στην καρδιά. Ένα από αυτά ήταν αρκετά βαθύ, με συνέπεια να προκληθεί τραυματισμός στον πνεύμονα.
Το τελευταίο αντίο θα πουν αύριο, Τετάρτη, συγγενείς, φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα στην 25χρονη Πηνελόπη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 11:30 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στη Μεταμόρφωση Αττικής.
Σε βάρος του 27χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη, ο οποίος σκότωσε την 25χρονη Πηνελόπη το βράδυ της Κυριακής, ασκήθηκε ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα.
Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι:
Η τελευταία κατηγορία αφορά ναρκωτικά δισκία τα οποία έφερε μαζί του.
Ο εισαγγελέας πήγε ο ίδιος στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος παραμένει νοσηλευόμενος, και εκεί άσκησε σε βάρος του την ποινική δίωξη.
Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία για την απολογία του και αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή το πρωί της Πέμπτης. Παράλληλα, επικαλούμενος οικονομική αδυναμία, ζήτησε από τις δικαστικές αρχές να του ορίσουν συνήγορο.
Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο ίδιος, είχε ταξιδέψει από την Αθήνα προς την Ηγουμενίτσα με σκοπό να διευθετήσει οικονομική διαφορά που είχε με την πρώην σύντροφό του.
Το ραντεβού με την 25χρονη είχε δοθεί στο κιόσκι του ποδηλατοδρόμου της Ηγουμενίτσας.
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